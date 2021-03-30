Kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi

BARTIN'da kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi.

BARTIN'da kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında bulunan 8 koruma alanına 2 ay önce 16 fotokapan kuruldu. Yaban hayatının hareketleri ve envanter çalışmaları kapsamında sahadaki fotokapan görüntülerinde, boz ayı görüntülendi. Kış uykusundan uyandığı belirlenen ayının yiyecek aramak için sahada gezdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR