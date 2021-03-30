Kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Güncel
BARTIN'da kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi.
BARTIN'da kış uykusundan uyanan ayı, fotokapanla görüntülendi.
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında bulunan 8 koruma alanına 2 ay önce 16 fotokapan kuruldu. Yaban hayatının hareketleri ve envanter çalışmaları kapsamında sahadaki fotokapan görüntülerinde, boz ayı görüntülendi. Kış uykusundan uyandığı belirlenen ayının yiyecek aramak için sahada gezdiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR