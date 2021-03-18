Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi

18.03.2021 00:04 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:08

Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi Bartın'ın Ulus ilçesinde kış uykusundan uyandığı tahmin edilen ayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde kış uykusundan uyandığı tahmin edilen ayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ayıyı görüntüleyen iki arkadaş büyük şaşkınlık yaşadı.

Ulus ilçesinin Ulukaya kanyonunda yer alan Ulukaya şelalesini gezmeye giden iki arkadaş kayalıkların arasında bir ayı olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuna sarılan iki arkadaş ayıyı uzak bir mesafeden cep telefonu ile görüntülediler.

Kış uykusundan uyandığı tahmin edilen ayının uzun süre çevreyi izlediği görüldü.

Büyük şaşkınlık yaşayan Abdulkadir Karagülle cep telefonu kamerası ile görüntülediği ayıya, "Yeni mi uyandın aslan? Allah'tan başka bir şey isteseydim ayı dedim ayı çıktı. Nasıl bakıyor, Selamünaleyküm" diye seslendi.

Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kış uykusundan uyanan ayı cep telefonu ile görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 00:10:37. #1.16#
title