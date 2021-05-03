Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Haberler | Yerel

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi Erzincan'da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan boz ayı, karlı alandan bitki örtüsünün yeşerdiği kısımlara giderken görüntülendi.

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan boz ayı, karlı alandan bitki örtüsünün yeşerdiği kısımlara giderken görüntülendi.

Erzincan'da Munzur Dağı yamaçlarında dolaşan ayı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Ayıyı kamerayla uzaktan kaydedip konuşan vatandaşların diyaloğu tebessüm ettirdi. Ayıya, 'kardeş' baksana deyip tuhaf sesler çıkaran vatandaşı fark eden boz ayı olduğu yerden uzaklaştı ve gözden kayboldu.

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:25:39. #1.16#

title