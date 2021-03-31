Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayılar görüntülendi
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Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayılar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Haberler | Güncel

Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayılar görüntülendi Tunceli'de kış uykusundan uyanan anne ve 2 yavru boz ayı görüntülendi.

Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayılar görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de kış uykusundan uyanan anne ve 2 yavru boz ayı görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde kış uykusundan yeni uyanmış anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek aramaya çıktı. Kayalık alanda yiyecek ararken görüntülenen anne ve yavru boz ayılarını doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz görüntüledi. Görüntülenmelerine aldırış etmeyen ve adeta poz veren anne ve yavru ayılar daha sonra meşelik alana giderek gözden kayboldu.

4 yıldan bu yana doğayı gezdiğini belirten fotoğrafçı Muzaffer Akyüz, "Gezerken de birçok güzelliğe denk geldim. Bunları gördükçe de fotoğrafçılığa merak sardım. Özellikle yaban hayvanlarıyla karşılaştığım zaman heyecanım iki kat artıyor. Bu coğrafyada ayı, kurt, vaşak, şamua gibi neredeyse bütün hayvanları fotoğrafladım" dedi.

Yaban hayatının korunması gerektiğine vurgu yapan Akyüz, "Bu hayvanlar doğal ortamlarında güzel. Doğamıza ve bu hayvanlara sahip çıkalım. Doğaya bırakılan bir cam parçası, pet gibi şeyler çevreyi kirlettiği gibi yaban hayvanlarına da ciddi zarar veriyor. Hem doğamızı hem de hayvanları koruma konusunda duyarlı davranmak gerekiyor" diye konuştu.

Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayılar görüntülendi
Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayılar görüntülendi
Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayılar görüntülendi
Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayılar görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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