Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi

İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Haberler | Güncel

Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi Trabzon'un Çaykara ilçesinde kış uykusunda uyanan ayı aç kalınca dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de görüntülendi.

Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinde kış uykusunda uyanan ayı aç kalınca dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de görüntülendi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl doğal güzelliğinin yanı sıra yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Tüm dünyada etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşayan Uzungöl'de konaklayan yabancı bir turist, bir köpeğin yola doğru bakarak havladığını fark etti.

Cep telefonu kamerası ile köpeğin havladığı yeri yakınlaştıran turist, kış uykusundan uyanınca aç kalarak Uzungöl merkezine kadar inen ayıyı görüntüledi. Sesler nedeniyle ürkünce ormanlık alana doğru yönelen ayının yiyecek aramak için turizm merkezine indiği tahmin edilirken, Uzungöl'de karaca, kurt, çakal,vaşak ve domuz gibi yaban hayvanlarının da olduğu biliniyor.

Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi
Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi
Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi
Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Dilan Çıtak Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Diego Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:13:22. #1.16#
title