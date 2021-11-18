KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN BOZAYIYI UYUŞTURUP, YERLEŞİM ALANINDAN UZAĞA BIRAKTILAR - Haberler
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KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN BOZAYIYI UYUŞTURUP, YERLEŞİM ALANINDAN UZAĞA BIRAKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, kış uykusu öncesi Şenkaya ilçesine bağlı köylere inerek yiyecek arayan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince uyuşturucu iğne atılan tüfekle vuruldu.

ERZURUM'da, kış uykusu öncesi Şenkaya ilçesine bağlı köylere inerek yiyecek arayan bozayı, Doğa Koruma Ve Milli Parklar ekiplerince uyuşturucu iğne atılan tüfekle vuruldu. Bozayı, yerleşim alanından uzak noktaya bırakıldı.

Şenkaya ilçesi ve bağlı köylere inip, yiyecek ararken ambarlara zarar veren bozayı ile ilgili ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Ekipler, arazideki evlerden yiyecek çalan bozayıyı görünce uyuşturucu iğne atılan tüfekle vurdu. Bir süre direnen bozayıya ekipler, tüfekle 5 iğne daha attı. İğnelerin etkisiyle uyumayan başlayan bozayı, köylülerin de yardımıyla araca koyulup, yerleşim yerlerinden uzak alana götürüldü. Görevliler, bir süre sonra iğnelerin etkisi geçince bozayının yanından ayrıldı.

KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN BOZAYIYI UYUŞTURUP, YERLEŞİM ALANINDAN UZAĞA BIRAKTILAR

KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN BOZAYIYI UYUŞTURUP, YERLEŞİM ALANINDAN UZAĞA BIRAKTILAR

KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN BOZAYIYI UYUŞTURUP, YERLEŞİM ALANINDAN UZAĞA BIRAKTILAR

KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN BOZAYIYI UYUŞTURUP, YERLEŞİM ALANINDAN UZAĞA BIRAKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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