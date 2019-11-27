Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor
Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor Boz ayılar çöplüğün müdavimi olduERZURUM - Şenkaya'da yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının çöplükteki karın doyurma telaşı kameralara yansıdı.
Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor
Boz ayılar çöplüğün müdavimi oldu
ERZURUM - Şenkaya'da yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının çöplükteki karın doyurma telaşı kameralara yansıdı.
Şenkaya'daki çöplük, kış aylarında boz ayıların uğrak yeri oldu. Yiyecek bulma telaşındaki aç ayılar, her akşam ilçe çöplüğünün yolunu tutuyor. Ayıları izlemek için araçları ile çöplüğe gelenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ayılar ise gelenlere aldırış etmeden karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.
Üstelik çöplüğün müdavimi yalnızca ayılar değil. Tilkiler ve kurtlar da beslenmek için çöplüğe geliyor.
Öte yandan ayıları izlemek için Şenkaya'ya çevre illerden gelenlerin olduğu öğrenildi.
Haber Videosu: Kış uykusuna yatmaya ayılar, yiyecek bulmak için şehir çöplüğünün yolu tutuyor