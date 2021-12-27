Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indiKARABÜK Karabük'te kış uykusuna yatamayan ve yiyecek arayan iki ayı ormanlık alanda seyir halindeki bir aracın önüne çıktı.

KARABÜK (İHA) - Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi

KARABÜK Karabük'te kış uykusuna yatamayan ve yiyecek arayan iki ayı ormanlık alanda seyir halindeki bir aracın önüne çıktı. Araçta bulunanlar ise o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'ün Tabiat Parkı olan Baklabostan mevkiinde gece saatlerinde kent merkezine giden aracın önüne, bir anda iki ayı çıktı. Kış uykusuna yatması gerekirken, yiyecek aramaya çıkan iki ayıyı bir anda karşılarında gören açtaki vatandaşlar o anları cep telefonlarının kamerasıyla kayda aldı. Yol kenarındaki kar yığınlarının arasından uzun süre araç önünde koşan ayılar daha sonra gecenin karanlığından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi

Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi

Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi

OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title