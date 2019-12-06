Kış uykusuna yatamayan ayı yola indi
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Kış uykusuna yatamayan ayı yola indi

Karabük'te Keltepe yolunda seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

06.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:26
Kış uykusuna yatamayan ayı yola indi

'te Keltepe yolunda seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Keltepe 'nden gece saatlerinde kent merkezine giden otomobilin önüne, köyü mevkisinde ayı çıktı. Araçta bulunanlar, cep telefonlarının kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Yaklaşık 200 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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