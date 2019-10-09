Kış üslenmesindeki terör örgütüne darbe

09.10.2019 12:00

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yurt içinde yürütülen başarılı iç güvenlik operasyonları sayesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmedi. Operasyonlar neticesinde PKK içerisindeki terörist sayısının 500'e kadar düştüğü ifade edildi. Teröristler arasında panik, korku artarken, kaçışlar ve teslim olmalar da hızlandı. Yürütülen operasyonlarla örgütün mağara, sığınak, barınakları tek tek imha ediliyor. Bu kapsamda Siirt Herekol, Bingöl Ortaçanak, Diyarbakır Görese, Tunceli Kutu Deresi, Van Ortayol, Bitlis Sehi, Hatay Amanoslar, Muş Şenyayla, Şırnak Bestler Dereler ve Faraşin bölgeleri ile Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinde bulunan yaylalarda kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 109 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya darbe vuruldu. Operasyonlarla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri tek tek etkisiz hale getirilirken, örgütten kaçışlar da son yılların en üst seviyesine yükseldi. Operasyonlarla çöküş içinde olan terör örgütü eylem yapamazken, lojistik anlamda da bitme noktasına geldi.

YAŞAM MALZEMESİ BIRAKMAYIN UYARISI

Operasyonlarda 8 uzun namlulu silah, 149 el bombası, 8 bin 244 mühimmat, 26 bin 124 kilo patlayıcı madde, 9 roketatar ve 229 roketatar mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca 7 bin 490 kilo un, 495 kilo çay, bin 854 kilo şeker, 3 bin 455 kilo bakliyat, bin 315 litre sıvı yağ, 2 bin 415 kilo peynir, 813 adet büyük tüp, 183 adet küçük tüp ile çok sayıda gıda ve erzak ele geçirilerek imha edildi.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 39 il valiliğine gönderdiği genelge ile yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık ve kışlık evlerde vatandaşlardan yaşam malzemesi bırakmamalarını istemişti.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Kaynak: İHA