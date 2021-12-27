Kış turizminin "parlayan yıldızı" Palandöken yeni sezonda iddialı (1)

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, kayağın yanında sunduğu farklı aktivitelerle macera tutkunlarına heyecan yaşatıyor. Palandöken'de yeni kayak sezonunda yerli ve yabancı turist sayısında ciddi artış hedefleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerinden Ejder Kayak Merkezleri AŞ'nin girişimiyle kış turizminin önemli mekanlarından olan Palandöken Kayak Merkezi, her geçen yıl artan turist sayısıyla kayakseverlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Erzurum, dünyanın önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen 3200 rakımlı zirvesiyle, Palandöken Kayak Merkezi'nin yenilenen yüzüyle maceraseverlere farklı aktiviteler sunuyor.

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra belediyenin tesisleri devraldıktan sonra Palandöken'e kazandırdığı buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi ile macera sporları gibi adrenalin dolu etkinlikler, macera tutkunlarına keyifli anlar yaşatıyor.

Kış turizminin "parlayan yıldızı" olan ve bir süre önce kayak sezonunu açan Palandöken, havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanı sunuyor.

Hizmetleriyle turistlere farklı heyecanlar yaşatan merkeze, Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, İtalya, Ukrayna, Azerbaycan, İngiltere, Suriye, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Libya, Irak, Suudi Arabistan ve Çin'den turistler geliyor.

Bir çoğu Palandöken'de bulunan toplam 20 otelde yaklaşık 4 bin 100 kişinin misafir edilebileceği kentte ayrıca Palandöken'deki bungalov evlerde de turistler ağırlanıyor.

Palandöken 56 pistiyle misafirlerine hizmet veriyor

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayan kayak merkezinde, 1,1 ile 14 kilometre arasında değişen uzunluk ve zorluk derecesinde 56 pist bulunuyor.

Saatte 24 bin kişi taşıma kapasiteli 19 lift bulunan merkezde, saatte 2 bin 400 metreküp kar yapabilen 400 suni kar makinesi mevcut.

Güvenlik için kamera sistemleriyle sürekli izlenen merkezde, 17 GAZEX makinesiyle kar yağışının ardından suni çığlar oluşturularak çığ oluşmasına engel olunarak kayakseverlere güvenli kayak yapma imkanı sağlanıyor.

Pistler etrafında jandarma arama kurtarma timleri ile gerekli güvenlik önlemleri alınan dağda, kış dağcılık eğitimini tamamlamış 20 kişilik arama kurtarma timi de olası sorunlara karşı önlem alıyor.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs dolayısıyla yerli ve yabancı turist sayısında azalma yaşanan Palandöken'de yeni sezonda turist sayısında ciddi artış bekleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, Palandöken'i Erzurum için nimet olarak gördüklerini söyledi.

Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri için ne gerekiyorsa yapma gayretinde olduklarını anlatan Sekmen, "Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli kayak merkezleri arasındadır. Bu kayak merkezleri iyi değerlendirildiğinde şehrimize büyük getirisi olacak. Bunun için elimizden geldiğince Palandöken Dağı'na ve Konaklı Kayak Merkezi'ne önem atfediyoruz." dedi.

"Yeni pistler açtık, eski pistleri elden geçirdik"

Sekmen, Palandöken Dağı'ndaki idareyi 15 Temmuz 2016'da devraldıklarını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu kayak merkezini devraldığımızda hakikaten birçok tesis bakımından sıkıntılar vardı, sosyal tesis ihtiyaçları, telesiyej, teleferik ve gondol sisteminin çalıştırılması gibi. Bunlar için ekipler oluşturduk ve arızaların giderilmesi noktasında önemli tecrübe kazandık. Yeni pistler açtık, eski pistleri elden geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisini çeksin diye uzun atlama, yüksek atlama ve orada farklı eğlence merkezleri oluşturma gayretindeyiz. Tesislerimizi elden geçirdik. Burada zaman zaman kar yağışında gecikmeler oluyor, bunun için mevcut göl ve göletlerimizi elden geçirdik, su kanallarını getirerek burada su birikimini gerçekleştirdik çünkü suni karlama yapmak için mutlaka bu suya ihtiyacınız var. Suni karlama yapmak için oradaki siprekterleri elden geçirdik, yeniledik ve yenilerini ekledik."

Kayak merkezinde kar yağmadığı dönemlerde sezonu erken açabilmek için bir önceki yılın karını depolamaya başladıklarını anlatan Sekmen, bu karları yeni sezonda pistlerin altına serdiklerini ve bu konuda başarılı olduklarını kaydetti.

Sekmen, merkezde güvenlik önlemleri aldıklarını anlatarak, "Palandöken'e arama kurtarma ekipleri yetiştirdik, zaman zaman buralarda bazı sıkıntılar yaşanabiliyor, kaybolan insanlar olabiliyor. Bütün dağın gözetimini yapıyoruz. 100'ün üzerinde kamerayla bir noktadan dağın denetlenmesi ve gözetlenmesi yapılıyor. Kar yağdığında her sabah bir patlatma yapıyoruz, çığ oluşabilecek yerleri patlatarak çığın önlenmesi için gereken tedbirleri alıp kayak başlamadan önlemleri almış oluyoruz." diye konuştu.

"Böyle bir kayak merkezi bulmak mümkün değil"

Palandöken'in avantajlarına vurgu yapan Sekmen, şöyle devam etti:

"Palandöken Dağı'mıza kayak için gelen yerli ve yabancı turist sayısı her geçen yıl artıyor. İnşallah bu yıl büyük bir turist patlaması bekliyoruz çünkü kayak alanlarımız gerçekten fevkalade. Hava ulaşımı çok kolay. Dünyanın birçok yerinde kayak merkezine ulaşmak için uçaktan indikten sonra 6 saate kadar gidilen yerler var. Ben Japonya'da bir kayak merkezinde yarışa gittim, Tokyo'dan kayak merkezine ulaşmak için 4 saat yol gittik ama Erzurum'da havaalanına indikten 15 dakika sonra Palandöken, yarım saatte Konaklı Kayak Merkezi'ndesiniz. Kar kalitesi ve pistlerin uzunluğu olarak böyle bir kayak merkezi bulmak mümkün değil. Bizde birçok yerde olmayan gece aydınlatması var, Palandöken'de saat 21.00-22.00'a kadar gece kayağı yapabilirsiniz."

Türkiye'de hava şartları ve kardan dolayı kayak sezonunun en erken Erzurum'da açıldığına dikkat çeken Sekmen, suni karlama, depolanan kar ve kar yağışıyla pistleri kayak için erkenden hazırladıklarını söyledi.

Sekmen, Palandöken'deki hedeflerine ilişkin "Bundan sonra iki hedefimiz var. Birincisi kayak pistlerini sürekli uzatmak ve Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini orta vadede birleştirmek. İkincisi ise şehir merkezinden Palandöken Dağı'na gondol yaparak şehir merkezinden insanlarımızın arabayla değil gondolla Palandöken'e çıkmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.