Kış turizminin gözdesi Uludağ yeni yılı beyaz örtüsüz karşılayacak
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Kış turizminin gözdesi Uludağ yeni yılı beyaz örtüsüz karşılayacak

31.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:14

Kayak ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, 2021 yılını beyaz örtü olmadan karşılamaya hazırlanıyor.

Kayak ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, 2021 yılını beyaz örtü olmadan karşılamaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, oteller bölgesinde aralık ayının ortalarında zemini kısmen kaplayan kar, yağışsız günlerin ardından eridi.

Hava sıcaklığının sıfırın üzerinde seyrettiği Uludağ'daki kayak pistleri, yeni yıla toprak zeminle girecek ancak yarın yağmurla karışık hafif kar yağışı bekleniyor.

Sadece zirve kısmında beyazlık bulunan Uludağ'da, yeni yılın ilk haftasında ise kayda değer bir kar yağışı düşmesi tahmin edilmiyor.

Geçen yılbaşında 80 santimetre kar kalınlığı bulunan turizm merkezinde, yağışın olmaması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bölgedeki otellerin birçoğu yeni yıla kapalı girecek.

"20 yıldır ilk defa yılbaşını Uludağ'da karsız geçiriyorum"

Uludağ'da 20 yıldır büfe işleten Hidayet Din, AA muhabirine, salgın süreci ve kar yağışının olmamasının bölge esnafını olumsuz etkilediğini söyledi.

Din, Uludağ'ın en sessiz günlerini yaşadığını dile getirerek, "20 yıldır ilk defa yılbaşını Uludağ'da karsız geçiriyorum. Bu, kesinlikle alışık olmadığımız bir durum. Uludağ'da önceki yıllarda yılbaşında yaklaşık 1,5-2 metre kar oluyordu ama maalesef bu yıl kar yok." dedi.

Kış turizminin gözdesi Uludağ yeni yılı beyaz örtüsüz karşılayacak
Kış turizminin gözdesi Uludağ yeni yılı beyaz örtüsüz karşılayacak
Kış turizminin gözdesi Uludağ yeni yılı beyaz örtüsüz karşılayacak
Kış turizminin gözdesi Uludağ yeni yılı beyaz örtüsüz karşılayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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