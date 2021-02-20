KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - Erciyes'in pistleri, kayak tutkunlarına adrenalinin zirvesini yaşatıyor

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Erciyes Dağı, milyonlarca yıl önce püskürttüğü lavların oluşturduğu farklı eğimdeki arazileri sayesinde kışın kayak tuttuklarına her türlü parkurda adrenalin dolu kayma imkanı da sunuyor.

Erciyes Dağı, milyonlarca yıl önce püskürttüğü lavların oluşturduğu farklı eğimdeki arazileri sayesinde kışın kayak tuttuklarına her türlü parkurda adrenalin dolu kayma imkanı da sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes, doğası ve modern tesisleriyle dikkati çekiyor.

Modern liftleri, son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 23 bin metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 26 bin 750 kişi olan 2'si gondol 18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sağlıyor.

Toplam 102 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 34 pistiyle bu alanda Türkiye'de lider konumda olan Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara kayma olanağı veriyor.

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise sayılı yükseklikteki pistlerinden olma özelliği taşıyan Erciyes Kayak Merkezindeki Ottoman pisti, zorlu yolları, kesintisiz uzunluğu ile yerli ve yabancı adrenalin tutkunu kayakseverleri ağırlıyor.

Kış mevsiminde Kapadokya bölgesine gelen bazı turistler, peribacalarıyla kaplı yörede balon turu yaparak başladıkları günü, Erciyes Dağı'nda kayakla sonlandırıyor.

Şehir merkezine 20, havalimanına da yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki kayak merkezine gelenler, kolay ulaşımın avantajıyla kentin tarihi ve doğal güzelliklerini de keşfediyor.

Kayseri'ye kayak için gelen turistler, Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü evi, 800 yıllık Kapalı Çarşı'yı, Gevher Nesibe Darüşşifası'nı, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni, 7 medeniyetin izini taşıyan Kayseri Kalesi'ni, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe höyüğünü ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezme fırsatı da yakalıyor.

Erciyes Dağı'nda yaklaşık 1500 yatak kapasiteli beş yıldızlı 10 otel yer alırken, uluslararası yatırımcılar da yeni oteller inşa etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Güvenli Kayak Merkezi (Safe Ski Resort) sertifikasının verildiği kayak merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle doğabilecek olumsuzluklara karşı da bütün önlemler alınmış durumda.

Aydınlatılan pistlerinde meşalelerle gece kayağının da yapıldığı merkezde, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşatılıyor.

Yeni başlayan ve profesyonel kayakçıların vazgeçilmez adresi

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, Erciyes Kayak Merkezi'nin farklı özellikleriyle her geçen gün kış turizminde adından daha çok söz ettirdiğini söyledi.

Erciyes'e ulaşımın kolay olduğunu vurgulayan Akşehirlioğlu, "Dört şeritli yollarla kayak merkezine geliniyor. Havalimanı bir diğer avantajımız, şehir merkezine 5 dakika mesafede. Şehir merkezinden Erciyes ise 20 dakika. Kayak merkezinde 34 farklı pistimiz var. 102 kilometreyi bulan pist uzunluğumuz mevcut. Her zorluk derecesine uygun pistler var. Yeni başlayan da profesyonel olan da dört farklı kapımızda kendi kayak becerisine uygun pisti bulabilir." ifadelerini kullandı.

Akşehirlioğlu, kayak merkezine giden bütün yolların kardan kapanma gibi bir sorunu olmadığını, Karayolları ekiplerinin 7 gün 24 saat temizlik yapmak için hazır olduğunu dile getirdi.

Kar yağmadığı zamanlarda merkezdeki 154 makine ile suni karlama yapıldığını aktaran Akşehirlioğlu, kar ezme araçlarının da pist zeminlerini düzelttiğini belirtti.

Akşehirlioğlu, zirve tırmanışında ya da fırtına zamanlarında kaybolma durumlarına karşı da 25 kişilik özel bir ekibin hazır bekletildiğini kaydetti.

Sezon içinde kayak merkezinde 150 kişinin çalıştığını anlatan Akşehirlioğlu, charter seferleriyle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye turist geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil