Kış turizminin Doğu Anadolu'daki yeni rotası: Hesarek

AYDIN ARIK - Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yılın 6 ayı karın eksilmediği 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak inşa edilen Hesarek Kayak Merkezi, profesyonel ve amatör kayakçılara, pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

İl merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile hizmet veren merkezi, sezonun açıldığı 20 Ocak'tan bu yana yaklaşık 12 bin 500 kişi ziyaret etti.

Kayak merkezini en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan ziyaretçiler tercih ediyor. Bazı misafirlerin ilk kez kayakla tanıştığı merkez, kayak ve paraşüt gösterileriyle de her yaştan ziyaretçiye gönlünce eğlenme imkanı sağlıyor.

"Amacımız en iyi kayak merkezi haline getirmek"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin daha da gelişmesi adına faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Merkezdeki otelde misafirlerin HES kodu uygulamasıyla kalabildiğini ifade eden Danayiyen, ulaşımın kolay olması, uygun fiyat imkanı ve karın uzun süre yerde kalması gibi avantajları ile Hesarek'in büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Danayiyen, "Tur firmaları aracılığıyla ziyaretçiler buraya geliyor. Merkezimizin güzelliğini görenler şaşkınlık yaşıyor, güzel vakit geçirme fırsatı buluyor. Amacımız Bingöl'ün ve bölgenin göz bebeği olan Hesarek Kayak Merkezi'ni en iyi kayak merkezi haline getirmek." dedi.

Ziyaretçilerden Aysun Zingiloğlu da ilk kez Hesarek Kayak Merkezi'ne geldiğini belirterek, çok güzel ve eğlenceli bulduğunu dile getirdi.

Teleferiğe binmenin keyfini yaşadıklarını anlatan Zingiloğlu, "Gayet güzel, eğlenceli. Çok mutluyuz. Burayı sevdik, bir daha geleceğiz." diye konuştu.

Filiz Atalay da Diyarbakır'dan geldiklerini ifade ederek, "Güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Çok fazla kalabalığa girmeden kendimizce eğleniyoruz." şeklinde konuştu.

"Kayak keyfini ilk kez burada yaşadım"

Mehmet Şükrü Arslan, Elazığ'dan geldiğini ve kayak merkezini çok beğendiğini söyledi.

"Kayak keyfini ilk kez burada yaşadım. İnsanlarımızın bu güzel ortamı tatmasını isteriz." diyen Arslan, şöyle konuştu:

"Malzemelerimizi aldık, kayak yapmaya başladık. Diyarbakır'dan, Tunceli'den, Elazığ'dan gelenleri görmek mutlu ediyor. Güzel bir ortam var. İnsanlar yaptıkları spordan keyif alıyor."

Muhammet Karaman da merakı üzerine kayak merkezine geldiğini, Hesarek'in ayrı bir güzelliği olduğunu aktardı.

Merkezin karın geç erimesinden dolayı çok ilgi gördüğüne işaret eden Karaman, "Herkese tavsiye ediyorum. Spor insana mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş