Kış turizminin bir asra yaklaşan vazgeçilmez adresi: Uludağ

01.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:36

Türkiye'de "kayak" denilince akla ilk gelen merkezlerden olan, bir dönem pek çok Yeşilçam filmine ev sahipliği yapan Uludağ, yenilenen tesisleri, kayak pistleri ve çeşitli aktiviteleriyle yıllardır tatilciler için cazibesini sürdürüyor.

Bursa merkezden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan "Oteller Bölgesi"ne, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle alternatif ulaşım sağlanıyor. Osmangazi Köprüsü'nün hizmete girmesinin ardından İstanbul'dan Uludağ'a 2,5-3 saatte ulaşılabiliyor.

Birinci Yerleşim Bölgesi'nde 12, İkinci Yerleşim Bölgesi'nde 5 otelin, 6 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ'da, yılın ortalama 4 ayında kayak yapılabiliyor. Her yıl kayak sezonunun açılmasıyla binlerce kişiyi ağırlayan Uludağ, hafta sonları ise günübirlikçilerin akınına uğruyor.

Kış sezonunda yaklaşık 1 milyon kişinin giriş yaptığı kayak merkezinde, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ile bin 980 metre arasındaki uzunluklara sahip 20 kayak pisti bulunuyor.

Tatilciler, kayak dışında snowboard, bigfoot, buzpateni ve kar motosikleti aktivitelerinden de yararlanabiliyor.

Geçmişte birçok Yeşilçam filminin çekimlerine ev sahipliği yapan Uludağ, halen yapımcıların vazgeçemediği platolar arasında yer alıyor.

Antik dönemde "Olympos Mysios", Doğu Roma'da "Keşiş Dağı"

Uludağ, Antik dönemde Troya Savaşı'nı tanrıların izlediği yer olarak "Olympos Mysios", Doğu Roma (Bizans) devrinde ise keşişlerin barındığı yer olarak "Keşiş Dağı" ismiyle anıldı.

Bugünkü adını 1925 yılında alan Uludağ, 2 bin 543 metre yüksekliğiyle Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktasında bulunuyor.

Bölgede ilk kez kayağın yapıldığı tarih olarak 1933'ün ocak ayı gösteriliyor. Daha sonra bölge, kurulan dağcılık kulüpleri ve otellerin inşa edilmesiyle Türkiye'nin ilk kayak merkezi unvanını aldı.

Kış sezonu boyunca on binlerce kişiyi ağırlayan Uludağ için Bursa'ya gelenler, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan kaplıcalardan da faydalanabiliyor.

Genellikle gündüzleri Uludağ'ı tercih edenler, akşamları kent merkezindeki kaplıcalara girerek günün yorgunluğunu atabiliyor ya da farklı mekanlarda Bursa'nın eşsiz lezzetlerinin tadına bakabiliyor.



Bursa kent merkezinde tarihi hamamlar ya da otellerde termal keyfi yaşayan, romatizma, hepatit ve kan hastalıklarına iyi geldiğine inanılan sıcak sularda kış keyfi yaşayanlar, bir saat içinde neredeyse deniz seviyesinden Marmara'nın en yüksek yerine çıkıp kayak yapmanın tadını çıkarabiliyor.

Arap turistlerin vazgeçilmez mekanı "Beyaz Cennet"

Uludağ, ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Yılbaşı ve sömestir tatilleri ağırlıkta olmak üzere yapılan rezervasyonlar, turizm işletmecilerinin yüzünü güldürüyor. Sezonda yoğunluk yaşayan turizmcileri özellikle Arap turistlerin ilgisi memnun ediyor.

Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen turistler Uludağ'da konaklıyor, teleferiğe biniyor, kayak ve snowboard yapıyor. Yeşili, doğayı ve suyu çok seven Arap turistler için Uludağ çok önemli bir değer ifade ediyor.

Teleferik 1963'ten beri manzara eşliğinde ziyaretçileri Uludağ'ı çıkarıyor

Türkiye'nin ilk teleferiği olan Bursa Teleferik, 29 Ekim 1963'ten bugüne yarım asırdır hizmet vermeye devam ediyor.

İlk yıllarında 30 kişi kapasiteli kırmızı renkte kabinlerin kullanıldığı teleferik, bugün modern yüzüyle sefer yapıyor. 7 Haziran 2014'te teknolojisi, altyapısı ve istasyonları tamamen yenilenerek bambaşka bir yolculuk sunan Bursa Teleferik AŞ, tek halatlık 9 kilometrelik hattıyla yolcu taşıyor.

Ziyaretçilerini Bursa'nın Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki 1231 metre rakımlı Kadıyayla, 1635 rakımlı Sarıalan ve 1810 rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (Oteller Bölgesi) ulaştıran teleferik, özellikle kış aylarında en güvenli ulaşım aracı olarak tercih ediliyor.

144 kabinle saatte 1500 kişilik yolcu kapasitesine sahip teleferik, 20 saniyede bir hareket eden sekizer kişilik kabinleriyle kışın beyaz örtüyle kaplanan doğa, yazın ise yeşilin her tonuna sahip ormanların sunduğu eşsiz manzara eşliğinde 24 dakika süren yolculukta vatandaşlara hızlı, konforlu ve güvenli seyahat imkanı sunuyor.

"Uludağ'ın köşkleri"nde kış dinlencesine yoğun ilgi

Uludağ, yaz aylarında da temiz, serin havası ve kaynak sularıyla, hastalıklarına şifa arayanlar için adeta cazibe merkezi haline geliyor.

Sarıalan mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen ve ihale usulüyle özel işletmeye devredilen orman köşkleri, yerli turistler tarafından ilgi görüyor.

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisi, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor. Bu bölgede bulunan ve etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, görselliğiyle insanları cezbeden orman köşklerinde, kışın yer bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Kış aylarına girmeden yoğun talebin gerçekleştiği köşklerde aralık-şubat dönemi için rezervasyonlar yüzde 100'lere ulaşıyor.

Türkiye'nin 59 yıllık milli parkı

Uludağ, 20 Eylül 1961'de bilimsel, kültürel ve doğal kaynak değerlerinin gelecek kuşaklara bırakılması için koruma altına alınması amacıyla milli park ilan edildi. 130 bin dekar alana sahip Uludağ Milli Parkı, oteller bölgesindeki 58 dekar tapulu alan haricindeki tüm alan orman statüsünde bulunuyor.

Milli Parkta 30'u Uludağ endemiği, 141'i Türkiye endemiği olmak üzere 1320 bitki türü tespit edildi. Yaz ve kış tabiat yürüyüşüne elverişli olan bölgede kolay, orta ve zorluk derecesinde 10 yürüyüş parkurunda çeşitli aktiviteler yapılıyor.

2006 yılında doğal sit alanı ilan edilen Uludağ Milli Parkı'nda bulunan Bakacak Manzara Seyir Terası'na gelen ziyaretçiler, Bursa'yı tablo gibi izleme imkanı buluyor.

Ayrıca Milli Parkta, ayı, kurt, tilki, sincap, tavşan, gelincik, yaban domuzu, geyik, yılan, kertenkele, akbaba, dağ kartalı, ağaçkakan, baykuş, kumru, dağ bülbülü gibi değişik canlı türleri yaşamını sürdürüyor. Ayrıca kırmızı orman karıncası Uludağ ormanlarına büyük fayda sağlıyor.

Kaynak: AA