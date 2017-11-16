Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2017-2018 kış mevsiminde yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı alınacak trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirdi.



Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliklerinin korunması, trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi ve acil durumlara zamanında müdahale edilmesinin sağlanması amacıyla yapılacak hazırlıklar ve çalışmalar görüşüldü. - TEKİRDAĞ