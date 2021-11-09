KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - İçişleri Bakanlığımızın kış tedbirleri genelgesi gereğince düzenlenen "Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" Valimiz Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun tarafından "Kış Tedbirleri Bilgilendirme" sunumu yapıldı. Vali Coşkun ise burada yaptığı konuşmada, "Yaklaşan kış aylarında özellikle geçmiş yıllarda yaşanan acil durumlar göz önüne alındığında bu risklere karşı tedbir almak hepimiz için hayati önem arz etmektedir. Bu kapsamda görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlarımızın, belirlenen tehlikeli durumlara yönelik hazırlıklarını eksiksiz olarak yapmaları; personel, araç ve ekipman kapasitelerini bir kez daha gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bakanlığımızın genelgesinde de belirtildiği üzere; meteorolojik ihbar alındığı andan itibaren birimlerimiz teyakkuz haline geçmeli, ilgili kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili tedbirleri işbirliği ve koordinasyon içinde bir an evvel hayata geçirmelidir, " dedi. AFAD toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Coşkun'un yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Tunç, Vali Yardımcısı Vekili Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilgili personel katıldı. İlçe Kaymakamlarımızın da video konferans yoluyla katıldıkları toplantı, paydaş kurumlarla koordinasyonu gerektiren konuların ve genelge maddelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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