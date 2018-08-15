Kış Sporları Tesis Alanı İha ile Haritalandı

HİKMET TEMEŞ - Hakkari Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında kentteki merkezin daha donanımlı hale getirilmesi için yapılacak yeni tesislerin alanı, gönüllü bir harita şirketi tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) ile görüntülenerek, kayıt altına alındı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) uygulanan projeyle, Merga Bütan Kayak Merkezi bölgesinde yeni tesislerin inşa edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Tokat'tan gönüllü gelen özel bir harita şirketinin yetkilileri, yapılması planlanan yeni kayak pistleri, konaklama ve dörtlü telesiyejin yerini, İHA ile görüntüledi. Çalışmalarda 4 milyon 800 bin metrekarelik alan taranarak, söz konusu bölgenin sayısal haritası çıkarıldı.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yerle ilgili daha önceki çalışmalarında sağlıklı veriler alamadıklarını ve İHA ile sayısal haritalama yoluna gittiklerini söyledi.

Yeni yapılan çalışma ile alanın yüksekliği ve arazi yapısı ile ilgili veriler elde ettiklerini belirten Güldal, "Bu çalışma neticesinde, yapacağımız otel, teleskiler ve taşımanın bütün vasıtalarını nerelere kuracağımızı belirleyip, önümüze net bir fotoğraf koyacağız. Yıllar sonra dönüp baktığımızda, 'Keşke biz bunu buraya koysaydık.' dememek için, böyle bir çalışma yaptık. Desteklerinden dolayı şirket sahibi Mert Pirdoğan'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Bütün arazinin fotoğraflarını görebiliyoruz"

Merkezde kurulacak dörtlü telesiyej ile saatte bine yakın kişinin taşınabileceğini anlatan Güldal, şunları kaydetti:

"En az 10 bin insanı burada ağırlayacağız. Konteyner ve barakalarla başladığımız bir yer. Her geçen gün büyüyor. Halkımıza daha güzel hizmetler sunabilmek, daha güzel bir kayak merkezi olması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanı metre metre ölçmemiz gerekiyordu ve bu da çok zor oluyordu. İnternet çekmediği için cihazları kullanamıyorduk. Bu çalışmalardan sonra bütün arazinin fotoğraflarını görebiliyoruz. Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'ın katkıları ve DAKA üzerinden İl Özel İdaresinin yüzde 30 desteğiyle, biz buraya inşallah bin 71 metre uzunluğunda güzel bir dörtlü telesiyej kuracağız."

Çalışmaları yürüten şirketin sahibi harita mühendisi Mert Pirdoğan ise Vali Toprak ve kurum müdürünün isteği üzerine, kayak merkezinin sayısal haritalandırılması işini gönüllü olarak üstlendiklerini belirtti.

Pirdoğan, "Uçağımız bu bölgede ilk defa uçtu. Daha önce bölgenin haritası çıkarılmak istenmiş ama yapılamamış. Biz Sayın Valimizi ve müdürümüzü kırmayarak geldik, uçuşumuzu tamamladık. Kayak merkezimizin güzel bir haritasını çıkardık. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" ifadelerini kullandı.