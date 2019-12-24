Kış Spor Okullarımızda 4. Dönem Başlıyor

24.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:46

Manisalı çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması, sporla büyümeleri ve istedikleri alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için açtığımız kış spor okullarımızda, 4. Dönem kayıtları start aldı. 7 farklı branşta; 'Yüzme, Cimnastik, Tenis, Okçuluk, Futbol, Voleybol ve Basketbol' eğitimlerinin verileceği kış spor okulları; 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun kış spor okullarında yüzme branşında 2006-2015, okçuluk branşında 2004-2011, voleybol branşında 2006-2011, basketbol branşında 2008-2013, tenis branşında 2005-2012, cimnastik branşında 2013-2015, futbol branşında ise 2006-2013 doğumlular kurs alabilecekler. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışmasıyla açılacak olan kış spor okullarında ücretler ise aylık olarak şu şekilde belirlendi. Okçuluk, tenis, jimnastik 150 TL, yüzme 160 TL, basketbol, voleybol ve futbol 100 TL. Kayıt işlemleri yüzme, tenis, okçuluk, cimnastik, voleybol ve basketbol branşlarında Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu Spor Tesisleri'nde, futbolda ise Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yapılacak. Öğrencilerimizden servis ve malzeme ücreti alınmayacaktır.

Spor Yaşamlarının Temeli Oluşturuluyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından şehre kazandırılan; modern ve kaliteli tesislerde çocuklara spor kültürünü benimsetmek, milli ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek, çocukların kış spor okulları programlarına katılım sağlayarak spor yaşamlarının temelini oluşturmada önemli bir adım atmalarını amaçlamaktayız.

Kaynak: Bültenler