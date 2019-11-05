Kış Spor Okullarımıza Davetlisiniz

05.11.2019 14:23

'Jimnastik, Tenis, Okçuluk, Yüzme, Futbol, Voleybol ve Basketbol' olmak üzere 7 farklı branşta; modern tesislerde, uzman eğitici kadroların bilgi ve tecrübelerinden siz de faydalanabilir; kış spor okullarına kayıt olabilirsiniz.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun ortak çalışması ile başlayan kış spor okullarında 2. dönem kurs kayıtları devam ediyor. 7 farklı branşta açılan kurslar, 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun kış spor okullarında yüzme branşında 2006-2015, okçuluk branşında 2004-2011, voleybol branşında 2006-2011, basketbol branşında 2008-2013, tenis branşında 2005-2012, cimnastik branşında 2013-2015, futbol branşında ise 2006-2013 doğumlular kurs alabilecekler. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışmasıyla açılacak olan kış spor okullarında ücretler ise aylık olarak şu şekilde belirlendi. Okçuluk, tenis, jimnastik 150 TL, yüzme 160 TL, basketbol, voleybol ve futbol 100 TL.

Nalbantlar, "7 Farklı Branşta Eğitim Veriyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor 2. dönem kış spor okulları hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Üyemiz Özcan Nalbantlar, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün tarafından şehrimize kazandırdırılan modern tesislerde öğrencilerimiz spor yapma imkânı buluyorlar. Yaz döneminin sona ermesinin ardından şimdi de kış spor okullarında Manisalı öğrencilerimize 7 farklı branşta spor yapma imkânı sağlayacağız. Kayıt işlemleri yüzme, tenis, okçuluk, cimnastik, voleybol ve basketbol branşlarında Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu Spor Tesisleri'nde, futbolda ise Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yapılacak. Öğrencilerimizden servis ve malzeme ücreti alınmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler