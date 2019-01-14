Kış Soğukları Kalp Hastalarını Etkiliyor

Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kenan Durna, "Havaların soğuması ve kış aylarında oluşan hava kirliliği özellikle kalp ve yüksek tansiyon hastalarında ciddi tehlikelere neden olur." uyarısında bulundu.

Durna, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk havalardan kalp, damar ve tansiyon hastalarının olumsuz etkileneceğini belirtti.

İnsan vücudunun iç ısısının ortalama 36-37 derecede sabit olduğunu ancak soğuk havalarda vücutta birtakım değişiklikler oluştuğunu vurgulayan Durna, şöyle devam etti:

"Deri damarları ısı kaybını azaltmak için fizyolojik olarak büzüşür, kaslar istemsiz olarak titreme ile ısı oluşumunu arttırır. Vücut sıcaklığını koruyabilmek için kalp daha fazla kan pompalar. Neticede kalbin daha fazla oksijene ihtiyacı olur ve kalp daha çok yorulur. Ayrıca kalp damarlarında büzüşme, kanın pıhtılaşmasında, nabız sayısında ve kan basıncında artma meydana gelir."

Bu durumlarda göğüs ağrısı, ritm bozuklukları, hipertansiyon atakları, kalp krizi ve ani ölümlerin görülme riskinin arttığına işaret eden Durna, şunları aktardı:

"Havaların soğuması ve kış aylarında oluşan hava kirliliği özellikle kalp ve yüksek tansiyon hastalarında ciddi tehlikelere neden olur. Her insan vücudunun, soğuk havaya verdiği cevap farklı olabilir. Yaş, fiziksel durum, altta yatan kronik hastalıkların sayısı ve ciddiyeti soğuğa karşı verilen yanıtı etkiler. Hipertansiyon, damar tıkanıklığı, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, obezite, ailede kalp hastalığı öyküsü gibi risk faktörlerine sahip kişilerin kalp krizi riski yüksektir. Hastalıktan korunmak için daha dikkatli olması ve kışa girmeden önce mutlaka yeni bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekir. Kalp ve yüksek tansiyon hastalığı olanlar kış mevsiminde fiziksel kondisyonu iyileştirmek ve kilo alımını önlemek için aktivitelere, yürüyüşlere devam etmeli, açık havada spor yapmak yerine evde veya spor salonlarında egzersizi tercih etmelidirler. Kış aylarında yapılan fiziksel aktivitelerde ortam ısısı, rüzgar, ortamın nemi, soğuğa maruz kalınan süre, fiziksel aktivitenin şiddeti önemlidir. Soğuk havalarda rüzgara karşı değil, rüzgarı arkanıza alarak yürümelisiniz. Kalp krizi geçirdiyseniz dumanlı, kirli, rüzgarlı soğuk havalarda olabildiğince dışarı çıkmamalı, çıkmak zorundaysanız mutlaka yanınıza dilaltı hapını almalısınız."

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin kalp sağlığı açısından büyük önem taşıdığını hatırlatan Kenan Durna, kalp hastalarının beslenme şekillerini kış mevsimine göre düzenlemeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA