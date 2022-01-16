Kış sofralarının vazgeçilmezi ıspanak zorlu hasadın ardından sofralara ulaşıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 400 civarında işçi, soğuk hava koşullarına rağmen tarlalarda çalışarak günde yaklaşık 45 ton ıspanak hasat ediyor.

Yörede eylül ayında ıspanağı toprakla buluşturan üreticiler, haziran ayının sonuna kadar üretime devam ediyor. Çiftçiler ıspanak hasadını erken yaptıkları takdirde aynı araziden yılda 3 kez ürün hasat edebiliyor.

Sabahın erken saatlerinde Osmaneli'ne gelen işçiler, kış mevsiminin zorlu koşullarına rağmen olgunlaşan ıspanakların sökümünü yapıyor. Soğuk hava koşulları nedeniyle zorlanan işçiler, çalıştıkları yerde ateş yakarak ısınıyor.

Sökülen ve kasalara doldurulan ıspanaklar kamyonlarla büyük şehirlerdeki hallere gönderiliyor. Ispanağın kilogramı tarladan 3-4 liradan alıcı buluyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, 3 ay önce başlayan ıspanak sezonunun devam ettiğini ve işçiler tarafından söküm işleminin sürdüğünü söyledi.

Bölgede bir taraftan kar yağdığını diğer taraftan ayazın etkili olduğunu kaydeden Ünver, "Bu ayazın altında işçiler soğuk sıcak demeden üretime devam ediyor. Pazarlara mal hazırlıyorlar. Osmaneli'nde günlük yaklaşık 400 kişi ıspanak hasadında çalışıyor. Bir işçinin de maliyeti aşağı yukarı 160-170 lirayı buluyor. Kış mevsiminde ıspanak hasadı yapmak her gün neredeyse 400-500 kişiye ekmek vermek anlamına geliyor." diye konuştu.

Günlük 45 ila 60 ton arasında ıspanak hasat edildiğini ifade eden Ünver, "Bölgeden sezonda yaklaşık 10 bin ton ıspanak hasat edilerek tüketiciyle buluşturuluyor. Hava şartlarına göre bu sayı değişiyor. Hasat edilen ıspanaklar İstanbul'da Bayrampaşa, Kadıköy halleri ile çevremizde bulunan Ankara ve Eskişehir'e gidiyor. Buraya çalışmak için Eskişehir'den, Bozüyük'ten, Pamukova'dan, Adapazarı'ndan ve Osmaneli'nden gelen işçiler var. Kış aylarında ıspanak hasadı yapılırken çok sayıda il ve ilçeye de ekmek kapısı oluyor." dedi.

"Kar, yağmur demeden ıspanak kesiyoruz"

Ispanak hasadında çalışan 70 yaşındaki Zeynep Apak, uzun yıllardır bu işi yaptığını belirterek, "Evimize bir katkımız oluyor. Çocuklarımız için ekmek parası kazanıyoruz. Soğukta çalışmak zor oluyor. Sabah saat 07.30'dan akşam saat 17.00'ye kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Remziye Tari (55) ise zor şartlar altında üretime devam ettiklerini dile getirerek, "Kar, yağmur demeden ıspanak kesiyoruz. Bu işten memnunum. Bursa'dan geldim. 18 yıldır bu işi yapıyorum." dedi.

Ispanak hasadında çalışmak için Pamukova'dan gelen Nuran Öz (55) de hava koşullarının kendilerini zorladığını vurgulayarak, "Kış şartlarında sabah erkenden yola koyuluyoruz. Çok zor oluyor. Evi geçindirmek için geliyoruz. Evde 4 kişiye bakıyorum." diye konuştu.