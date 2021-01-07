Kış sofralarının vazgeçilmezi ıspanak fiyatı ve kalitesiyle üreticiyi sevindirdi

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Geyve ilçesinde bu sezon ekilen ıspanak, kalitesi, rekoltesi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Geyve ilçesinde bu sezon ekilen ıspanak, kalitesi, rekoltesi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

İçerdiği vitaminler nedeniyle kış sofralarının vazgeçilmez sebzelerinin başında gelen ve Geyve'de yaklaşık bin dekar alanda yetiştirilen ıspanağın hasadı, ilçeye bağlı Bayat Mahallesi'nde kadınlar tarafından yapılıyor.

Ekiminden itibaren kısa sürede yetişmesi, yılda 3-4 kez ürün alınabilmesi nedeniyle çiftçilerin en çok tercih ettiği ürün olan ıspanağın ekimini, ilaçlamasını ve gübrelemesini ise erkekler yapıyor.

Aile bütçelerine katkı sağlamak için zorlu hava koşullarında dahi sabahın ilk ışıklarında tarlalara giden kadınların topladıkları ıspanaklar başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentin sebze haline gönderiliyor.

"Bu yıl güzel talep var"

Ispanak tüccarı Rasim Demir, AA muhabirine, Bayat Mahallesi'nde yıllardan beri ıspanak yetiştirdiğini söyledi.

Eylül-ekim aylarında ekilen ıspanağın hasadının yapıldığını belirten Demir, "Havanın güzel olduğu zamanlar kesim güzel oluyor, yağmurda hasat daha zahmetli. Ispanaklarımızın kalitesi, lezzeti güzel. İstanbul, Ankara ve Bursa pazarlarına gidiyor. Bu yıl güzel talep var, geçen seneki gibi değil. Geçen yıl çok zarar ettik. Bu yıl talep de güzel ürünlerimiz de çok iyi. Türkiye'nin en verimli toprakları burası. Yılda 3-4 kez mahsul alabiliyoruz." diye konuştu.

"Bir dönümden 2-3 ton arasında ıspanak hasat edebiliyoruz"

Demir, ilçede geniş alanda ıspanak ekimi yapıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Ispanağın en güzel yanı 2-3 aylık periyotta çiftçiye para kazandırması. Hem çiftçi hem çalışanlar hem tüccar kazanıyor hem de halkımız kaliteli, güzel, taze ıspanak yiyor. Bir tarlaya sadece ıspanak ekilecekse yılda 3 kez ürün alabilirsin, bazen bu 4 kez de olabilir. Biz aynı tarlalara domates, biber de ektiğimiz için en az 2 kez ıspanak alabiliyoruz. Bir dönümden 2-3 ton arasında ıspanak hasat edebiliyoruz. İstanbul Bayrampaşa haline 3-4 liradan satılıyor. Bizim için güzel para. Vatandaşlara 6 liraya ulaşır. Bu yıl çiftçinin yüzü güldü. Şu dönemde ıspanak hasat eden çiftçi para kazandı." dedi.

Köylülerin tarlalarına kışın ıspanak yazın da domates ve biber ektiğini söyleyen Demir, "Ispanağın kesimini kadınlar yapıyor, paketlemesini, tarla hazırlamasını, ekimi, sulaması, ilaçlamasını da erkekler yapıyor. Fakat kesim olayı tamamen kadınlarımızda. Bu konuda daha hızlılar, erkeklere göre daha pratik, daha kaliteli işçilik yapıyorlar. Kadınlar çalışarak günlük yevmiyelerini alıyor, ailelerine katkı sağlıyorlar. Günlük 80-100 lira arası yevmiyeleri var." ifadelerini kullandı.

"Ispanağı olanın yüzü güldü"

İşçi Fisun Açıkalın da ıspanak hasat ederek günlük 80 lira ücret aldığını söyledi.

Hava şartlarının bazen kendilerini zorladığını belirten Açıkalın, "Yağmur olmadığı için şimdi iyi ama yağmur yağdığı zaman tabii ki zor oluyor. Yağmur da yağsa çalışmaya devam ediyoruz. Elhamdülillah ıspanağı olanın yüzü güldü ama çok meşakkatli bir iş. Sabah geldiğimizde buraya sis nedeniyle 2 metre ilerisini göremiyoruz, soğuk hava şartları ayrı." diye konuştu.

Açıkalın, ıspanak toplamak için zaman zaman uzak yerlere de gittiklerini, çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu