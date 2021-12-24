Kış şartlarında sokakta barınmaya çalışan kimsesizlere devlet sahip çıktı

ULUS, BARTIN (AA) - Ankara Valiliğince, çetin kış şartlarında sokakta yaşayanların korunması için hizmete alınan kimsesizler otelleri, evsizlere sıcak yuva olmayı sürdürüyor.

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde 2010'dan bu yana devam eden "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" evsizlere umut oluyor.

Soğuk kış şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan ve herhangi bir kurum hizmetinden yararlanamayan 250 evsiz, Valilik tarafından hizmete alınan kimsesizler otellerine yerleştirildi.

Ulus'taki otelde kalanlar, hayat hikayelerini AA ekibine anlattı. 60 yaşındaki Süleyman Güler, 2005'ten beri burada kaldığını belirterek, "Arkadaşlarım sayesinde burayı öğrendim. Daha önceden parklarda kalıyordum. Devlet böyle bir imkan sağlamış, ben de geldim kalıyorum. Sıcak suyumuz var, banyomuz var, daha ne olacak? Üç öğün yemek yiyebiliyoruz. Mükemmel yer. Devlet olmasa biz burada olabilir miyiz? Allah razı olsun devletten." ifadelerini kullandı.

"Sahiplenmeyi gördük"

Otelde konaklayan 62 yaşındaki Niyazi Koca ise 10 yıl önce hurdacılık yaptığını, bypass ameliyatı olduğunu ve zihinsel özrünün bulunduğunu dile getirdi.

Çalışamadığını ve senelerdir sokakta kaldığını anlatan Koca, şunları söyledi:

"AŞTİ'de yatıyordum, görevliler geldi, 'Sıcak su, sıcak otel, sıcak yatak, üç öğün yemek, çayın var. Gelir misin?' dediler, 'Gelirim' dedim. Zaten barınacak yerim yoktu, 4-5 yıldır dışarılardayız. Buraya geldiğimde hayatımda çok değişiklik oldu. Temizliği, sıcak yemeği, barınmayı, sahiplenmeyi gördük. Elbiselerimizi ilgili kişiye teslim ediyoruz, yıkayıp kurutuyorlar, odamıza kadar getirip teslim ediyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun. Ailem var ama görüşmüyoruz. 4 yıldır her sene gelirim, her geldiğimde farklı bir değişiklik oluyor. Devletimiz sağ olsun, valilerimiz sağ olsun, bizimle güzel ilgileniyorlar."

Ailesini trafik kazasında kaybeden KOAH hastası 57 yaşındaki Fesih Bertan da yaklaşık 10 yıldır sokakta kaldığını, İzmir'den Ankara'ya geldiğini ifade ederek, "Sokakta kalan bir insanım, hastalandım. Sağ olsunlar polisler geldi, bize yardımcı oldular, beni buraya getirdiler. Yaklaşık 3 aydır buradayım. Yememiz içmemiz, yataklarımız, bir eksiğimiz yok. Allah başımızdan eksik etmesin devletimizi." dedi.