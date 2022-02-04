Kış şartlarında kesintisiz enerji için Çoruh EDAŞ sahada

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan zorlu hava şartlarında abonelerine kesintisiz enerji ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çoruh EDAŞ 61 bin 488 kilometre hat uzunluğunda 12 bin 971 trafo ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2 milyon kişiye enerji sağlıyor.

Kar yağışı, fırtına ve heyelana rağmen çalışmalarını belediye ve il özel idare kurumları ile koordineli olarak yürüten Çoruh EDAŞ, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerinde meydana gelebilecek arızalara karşı abonelerine kesintisiz hizmet sunan 186 Arıza İhbar ve Çözüm Merkezi aracılığıyla talep, öneri ve şikayetlerini iletebileceklerini, tüm başvuruların anlık olarak takip edildiğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çoruh EDAŞ Şirket Müdürü Mehmet Aydın, şiddetli kar yağışının tüm hayatı olduğu gibi elektrik hatlarını da olumsuz etkilediğini belirterek, "Şirketimiz, doğal afet ve acil durumlar için çok öncesinde planladığı üzere, hızla koordine olabilen Çoruh EDAŞ Kriz Merkezi altında, kar yağışının etkili olmaya başladığı andan itibaren gelişmeleri anlık olarak takip ederek ilave personel, ekipman ve araçlarla desteklediği ekipleriyle bölge genelinde olumsuz etkileri en aza indirebilmek için yoğun kar altında dahi 7/24 çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.