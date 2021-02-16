Kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

16.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:30
Kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Bağcılar Belediyesi, yoğun kar yağışı ve şiddetli soğukların yaşandığı günlerde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Bağcılar Belediyesi, yoğun kar yağışı ve şiddetli soğukların yaşandığı günlerde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Gönül Bağı Platformu üyeleri tarafından hazırlanan içinde süt, ekmek ve meyve bulunan gıda paketleri yardıma muhtaç 350 kişinin evine götürüldü.

"Gönüllü Ol, Öncü Ol" sloganıyla sosyal hayata yönelik önemli çalışmalarda bulunan Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, her kış mevsiminde yaptığı yardımlara devam ediyor. Bu kapsamda maddi durumu kötü ve kimsesiz olan ilçe sakinleri tespit ediliyor. Ardından Gönül Bağı üyeleri yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle dışarı çıkmakta güçlük çeken bu vatandaşların evlerini ziyaret ediyor. Kısa bir görüşmenin ardından süt, ekmek, meyveden oluşan gıda paketi kendilerine teslim ediliyor.

"BİZİ HER ZAMAN ARAYIP SORUYORLAR"

Evi ziyaret edilenlerden biri de Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Mehmet Gürbüzer yardımlardan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Havalar soğuk dışarı da çıkamıyoruz. Bu zor zamanlarda bizi unutmayan belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizi her zaman arayıp soruyorlar. Kendimi hiç yalnız hissetmiyorum" dedi.

BİZ BİR AİLEYİZ

Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak ihtiyacı olan herkesin ve her kesimin yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Belediye olarak, kimsesiz ve bakıma muhtaç hemşehrilerimizin her ay düzenli evlerini temizliyoruz. Böyle kar yağışlı ve soğuk günlerde de kapılarını gıda vermek için çalıyoruz. Biz Bağcılar'da yaşlısıyla genciyle birbirini severek büyüyen bir aileyiz" dedi.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle gerçekleşen organizasyonda 22 mahallede 350 eve gıda yardımı yapıldı.


Kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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