Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi

23.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:09
Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, yaklaşan kış şartlarında devam eden pandemi ve vadesi gelen finansal dönüşlerin SSK ve maliye ödemelerinin üstesinden nasıl gelinebileceğiyle ilgili somut çözümler ortaya konulması gerektiğini ifade ederek, "Aksi takdirde önümüzdeki süreçte...

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, yaklaşan kış şartlarında devam eden pandemi ve vadesi gelen finansal dönüşlerin SSK ve maliye ödemelerinin üstesinden nasıl gelinebileceğiyle ilgili somut çözümler ortaya konulması gerektiğini ifade ederek, "Aksi takdirde önümüzdeki süreçte daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliriz" dedi.

Tokat'ta basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Çelik, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Mart ayında tüm dünyanın ve ülkemizin yaşamış olduğu pandemi krizinin ekonomik problemlerin daha da hissedilir hale gelmesini sağladığını ifade eden Başkan Çelik, "Pandemi döneminde bir araya gelip bu tablodan olumsuz etkilenen özellikle sağlık, eğitim, ulaştırma, kafe, restoran gibi hizmet sektörlerinin desteklenmesini zorunlu kılmıştır. Ancak nakdi yardımların pandemiden fazla etkilenmeyen çalışmayan, üretmeyen insanlara yapılması, bulunabilen bütün kaynakların ötelemeli, düşük faizli finansal kaynak olarak tüm sektörlere verilmesi, SGK ödemeleri ve stopajların ertelenmesiyle kamu alacaklarının ötelenmesi; sorunun çözülmesine değil ötelenmesine sebep olmuştur. Bu süreci finans çevrelerinin iyi yönetememesi, doğru sektörlere ve ihtiyacı olan iş insanlarının kredi alamamasına araç, altın ve dövizde hareketliliğin artmasına sebebiyet verdi" dedi

Başkan Çelik, iş dünyası ve ekonomi yönetimi her zamankinden daha çok bir araya gelerek çözüm önerilerini tartışarak ciddi ve radikal kararlar alması gerektiğini ifade ederek, "Toplumsal mutabakat sağlanmalı, ekonomi yönetimi samimiyetini liyakatını ortaya koymalıdır. Pandemiden etkilenen sektörler, nakit desteği, kira desteği, elektrik, doğalgaz, akaryakıt destekleri gibi somut yardımlarla desteklenmelidir. En önemlisi yaklaşan kış şartlarında devam eden pandemi ve vadesi gelen finansal dönüşler SSK ve Maliye ödemelerinin üstesinden nasıl gelinebileceğiyle ilgili somut çözümler ortaya konulmalıdır. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliriz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Meryem Uzerli Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Vedat Muriqi Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Bolu Hakim Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 16:19:18. #1.14#
title