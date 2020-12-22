Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
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Kış ortasında hayvanlar merada otluyor

22.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:26
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor

Ardahan son yılların en sıcak kış aylarını yaşarken, bu durum en çok besicilik yapan köylüleri olumlu yönde etkiliyor.

Ardahan son yılların en sıcak kış aylarını yaşarken, bu durum en çok besicilik yapan köylüleri olumlu yönde etkiliyor.

Türkiye'nin önemli büyükbaş hayvan yetiştiriciliği merkezlerinden Ardahan'da, kışın ortasında meraların açık olması büyükbaş hayvan yetiştiricilerini sevindirdi. Şiddetli kışın yaşandığı, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yaklaşık 40 santimetreye vardığı Ardahan'ın bazı yerlerinde bahar havası yaşanıyor.

Bahar havasının yaşandığı yerlerden biri de, merkeze bağlı Kartalpınar köyü. Kartalpınar'da kışın kar yeri fazla tutmadığı ve yağan karın da kısa sürede erimesi nedeniyle köylüler hayvanlarını kış ortasında da meralarda otlatıyor.

Hayvanların merada otlaması nedeniyle hem yemden hem de samandan tasarruf eden besicilerin yüzü de gülüyor. Hayvanların kışın büyük bir kısmını merada geçirdiğini ifade eden besiciler, bu durumun ekonomik açıdan kendileri için olumlu olduğunu kaydettiler.

Ardahan merkeze bağlı Kartalpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Gültürk Bakırcı, kışın kar yağmaması ve sıcak hava nedeniyle ekonomik olarak olumlu yönde etkilendiklerini söyleyerek, "Kışı yaşıyoruz ama meralarımızda kar yok. Bu nedenle hayvanlarımızı otlatıyoruz. Şu anda meralarımız açık ve hem büyükbaş hayvanlar hem de küçükbaş hayvanlar meralarda doyabiliyor" dedi.

Yem fiyatlarının yüksek olduğundan yakınan Bakırcı, "Meralarda kar yok, her yer açık. Hayvanlarımızı otlattığımız zaman hem maliyet hem de bakım açısından rahatlıyoruz. Hayvanlarımıza sağlık açısından da yaylım iyi geliyor. Hayvanlarımızı gün boyunca meralarda otlatıyoruz" diye konuştu. - ARDAHAN

Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor
Kış ortasında hayvanlar merada otluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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