Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi

30.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:09
Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi

Bursa'da ormanların içinde dere kenarında bulunan kaplıca havuzu, pandemi döneminde kalabalıktan kaçmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Bursa'da ormanların içinde dere kenarında bulunan kaplıca havuzu, pandemi döneminde kalabalıktan kaçmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde Aliova çayının kenarında kendiliğinden çıkan kaplıca suyunu köylüler herkes faydalansın diye havuz haline getirdi. Akan suyun içinden çıkan kaplıca suyu yaz ve kış doğa tutkunlarının uğrak yeri. Açık havada ücretsiz kaplıca ve kamp keyfi yapmak isteyenler tabiat harikası yere akın ediyor. Soğuk havaya rağmen sıcak suya girerek ayrı bir keyif yaşayan vatandaşlar, pandemi döneminde doğayla iç içe zaman geçiriyor. Kaplıca görenleri kendine hayran bırakıyor. Buraya gelenler hem bedava kaplıca keyfi yaşaıyor, hem de kamp keyfi yapıyor. Soğuk havada derede yüzen vatandaş soğuk sudan çıkıp kendini sıcak kaplıca havuzuna atıyor.

Köylerinin tabiat harikası bir yer olduğunu ifade eden Ahmet Demir, "Köyümüzde Aliova çayının kenarında kendiliğinden doğal kaplıca suyu çıkıyor. Burada isteyen derede yüzüyor. İsteyen ise kaplıca havuzuna giriyor. Bu su şifalı. Kışın bile üstü açık olmasına rağmen buraya gelerek bu suya giriyorlar. Burası yaz kış tercih ediliyor. Burayı herkesin görmesi lazım. Burada isteyen kamp yapabiliyor" dedi. - BURSA

Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi
Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi
Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi
Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi
Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi
Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Seren Serengil Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Sakarya Türk Lirası Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:08:55. #1.15#
title