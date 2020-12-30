Kış ortasında dağda bedava kaplıca keyfi

Bursa'da ormanların içinde dere kenarında bulunan kaplıca havuzu, pandemi döneminde kalabalıktan kaçmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde Aliova çayının kenarında kendiliğinden çıkan kaplıca suyunu köylüler herkes faydalansın diye havuz haline getirdi. Akan suyun içinden çıkan kaplıca suyu yaz ve kış doğa tutkunlarının uğrak yeri. Açık havada ücretsiz kaplıca ve kamp keyfi yapmak isteyenler tabiat harikası yere akın ediyor. Soğuk havaya rağmen sıcak suya girerek ayrı bir keyif yaşayan vatandaşlar, pandemi döneminde doğayla iç içe zaman geçiriyor. Kaplıca görenleri kendine hayran bırakıyor. Buraya gelenler hem bedava kaplıca keyfi yaşaıyor, hem de kamp keyfi yapıyor. Soğuk havada derede yüzen vatandaş soğuk sudan çıkıp kendini sıcak kaplıca havuzuna atıyor.

Köylerinin tabiat harikası bir yer olduğunu ifade eden Ahmet Demir, "Köyümüzde Aliova çayının kenarında kendiliğinden doğal kaplıca suyu çıkıyor. Burada isteyen derede yüzüyor. İsteyen ise kaplıca havuzuna giriyor. Bu su şifalı. Kışın bile üstü açık olmasına rağmen buraya gelerek bu suya giriyorlar. Burası yaz kış tercih ediliyor. Burayı herkesin görmesi lazım. Burada isteyen kamp yapabiliyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı