Kış Olimpiyatları Google Doodle'da! 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman, hangi ülkede?

Kış Olimpiyatları'na Google Doodle'da gif yapıldı. Bunun üzerine 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman, hangi ülkede? sorusunun yanıtı merak edildi. 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman, hangi ülkede?

KIŞ OLİMPİYATLARI GOOGLE DOODLE'DA

2022 Kış Olimpiyatları veya resmî adıyla XXIV Olympic Winter Games, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan etkinliktir.

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için winter olympics kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları winter olympics gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

KIŞ OLİMPİYATLARI NEREDE?

2022 Kış Olimpiyatları veya resmî adıyla XXIV Olympic Winter Games, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecektir.

2022 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Çin'de 4-20 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele verecek. Tören öncesinde 2,3 ve 4 Şubat'ta bazı dallarda müsabakalar başlayacak.

Heyecanla beklenen Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4 Şubat'tan 20 Şubat tarihine kadar canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den izlenebilecek.

Curling karışık çiftler müsabakaları 3 ve 4 Şubat'ta devam ederken, aynı günlerde Ulusal Kapalı Stadyum ve Vukong Spor Merkezi'nde buz hokeyi ön eleme turu karşılaşmaları yapılacak.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat tarihleri arasında, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek. Kış olimpiyatları müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak.

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