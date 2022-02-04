2022 resmi adıyla XXIV Olympic Winter Games,açılışını kutlayan Google tüm dünyaya eğlenceli bir doodle animasyon tasarımı hazırladı. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. Kış Olimpiyatları Doodle oldu! Google, 2022 Kış Olimpiyatları için özel Doodle yayınladı!

KIŞ OLİMPİYATLARI DOODLE OLDU!

Kış Olimpiyat Oyunları 2022 resmi adıyla XXIV Olympic Winter Games,açılışını kutlayan Google tüm dünyaya eğlenceli bir doodle animasyon tasarımı hazırladı. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN

Tarih: 4 Şub 2022 Cum – 20 Şub 2022 Paz

2022 Kış Olimpiyatları veya resmî adıyla XXIV Olympic Winter Games, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek etkinlik

EV SAHİBİ SEÇİMİ

IOC 15 Kasım 2013 tarihinde altı aday aday şehirleri açıklamıştır. 7 Temmuz 2014 tarihinde kesin aday listesi açıklanmıştır. Ev sahibi 31 Temmuz 2015 tarihinde açıklandı.

•Kazakistan, Almatı

Şehrin adaylığı 2011 de açıklanmıştır. Almatı, Kazakistan'ın eski başkenti, en büyük şehri ve finans merkezidir. Şehirde 2017 de Kış Üniversite Oyunları düzenlenecek.

•Çin, Pekin

5 Kasım 2013'te Çin Olimpiyat Komitesi adaylığını duyurmuştur. Şehir 2008 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı.

KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun 4-20 Şubat tarihleri arasında mücadele edeceği kış olimpiyatları, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

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