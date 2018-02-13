Kış Olimpiyatarı'nın Dördüncü Gününde Tarihe Geçenler
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Kış Olimpiyatarı'nın Dördüncü Gününde Tarihe Geçenler

Snowboard halfpipe finalinde ABD'li sporcu Chloe Kim, kış olimpiyatlarında altın madalya kazanan 2000 doğumlu ilk kadın sporcusu olurken Avusturyalı Marcel Hischer de slalomda hem dünya hem olimpiyat şampiyonu olan beşinci kişi olarak tarihe geçti.

Snowboard halfpipe finalinde ABD'li sporcu Chloe Kim, kış olimpiyatlarında altın madalya kazanan 2000 doğumlu ilk kadın sporcusu olurken Avusturyalı Marcel Hischer de slalomda hem dünya hem olimpiyat şampiyonu olan beşinci kişi olarak tarihe geçti.

Kaynak: Euronews.com

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