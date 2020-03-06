Kış okulları için başvurular yeninden başladı

06.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:39

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen kış okullarının ikinci etap kayıt işlemleri başladı. Altı farklı kategoride açılan kış okulları, 8-12 yaş çocuklara yönelik olarak düzenleniyor.



Spor alanında okçuluk, tekvando ve futbol, müzikte ise piyano, keman ve gitar kursları için başvurular alınmaya başladı. Kış okullarına kayıt için http://kayit.suleymanpasa.bel.tr/kisokullari/ adresinde bulunan başvuru formunu doldurmak yeterli.



Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bu okullar, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı boyunca devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA