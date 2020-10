Kış meyveleri pazar tezgâhlarında sezona pahalı başladı

Yaz meyveleri pazar tezgahlarını veda ederken, yerini alan kış meyveleri bu yıl sezona pahalı başladı.

Yaz aylarında vatandaşların sofralarını şenlendiren yaz meyveleri, yavaş yavaş yerini kış meyvelerine bıraktı. Ekim aylarında olmamıza rağmen bu yıl hava durumu pek kışa benzemiyorsa da, yine de kış meyveleri tezgahtaki yerini aldı. Ancak sezonun ilk meyveleri ve ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle kış meyvelerin fiyatları, vatandaşların cebini yakıyor. Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarına gelen vatandaşlar kış meyvelerine az çok talep gösterirse de, fiyatlarında bir yükseliş yaşandığı manavlar da kabul etti. Manavlarda, kış meyvelerinden nektarin 10, yeşil mandalina 5, kivi 14, nar 8, elma çeşitleri 6,ekmek ayvası 8, armut 10, deveci armut 10, anjelika erik 7,greyfurtun kilosu 6 liraya satılıyor. Fiyatlar ocak ayına kadar biraz düşeceği beklenirken, bu yıl düşüşler yüzde 5'ten az olmayacağı tahmin ediliyor.

Verim iyi olmasına rağmen fiyatlar pahalı

Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarından yaklaşık 30 yıldır manav olarak bulunan Emin Özkaya, sezonun ilk günlerinde gelen meyveleri ve fiyatları hakkında konuştu. Özkaya, "Biz şuan sonbahardayız. Hava pek soğumazsa da, kış meyveleri gelmeye başladı. Yaz meyvelerinden şuan sadece üzüm satıyoruz. Bir köşede de karpuz ve kavun var. Diğer gördüğün hepsi kış meyvesidir. İlk önce mandalina başladı. Ardından diğer meyveler de yavaş yavaş geldi. Artık gelmeyen kış meyvesi yok gibi. Ülke genelinde bu yıl üretim oldukça verimliydi. Ancak yine fiyatlar pahalı. Çünkü dolar yükselişe geçtiği için insanların elinde olan paranın değeri kalmadı. Biz üreticilerden meyve alırken ucuza alamıyoruz. Örneğin, bir kilo mandalinanın tezgaha kadar gelişi 4 lirayı buluyor. Bizde 4 buçuk, 5 liraya satıyoruz. Elmalar yerli, ama neden pahalı diye bize sormak yerine bize satanlara sorulması gerekiyor. Bu sene fiyatlar böyle devam edeceği tahmin ediyorum. Ocak ayına kadar bir nebze düşüş olur o da 1 lira çok fazla 2 liraya kadar düşebilir" diye tahmininde bulundu.

"Aynı ürün 5 dolara satılıyor, biz 5 liraya alıyoruz"

Manav Özkaya, ihracat için dışarıya gönderilen meyvelerin kilosu 5 dolara satılıyorsa, ülke içinde 5 liraya satıldığı ve bu nedenle üreticiler de daha çok dışarıya göndermek istediklerini belirtti. Özkaya, "Bizim meyvelerin fiyatı yüksek olmanın bir diğer bir nedeni ise dışarıya dolarla satmak oluyor. Örneğin üretici bir kilo meyve diğer ülkelere 5 dolara satıyor. Bize ise ülke içinde olduğumuz için 5 liraya satıyor. Şimdi üretici daha çok dışarıya göndermekte hevesli oluyor. Sonucunda ise bizim burada meyve fiyatları yükseliyor. Evet, biz kilosu dolara alan kişilere göre daha ucuza alabiliyoruz. Ama bu bizim memleketimizin ürünleridir. Bizim ihtiyaçlarımızı tamamladıktan sonra dışarıya gönderilmesi gerekiyor. Bu konuda bir denetim eksikliği olduğu için biz pahalıya almak ve satmak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

Talep edenler var, ama az alıyor

Kış meyveleri bu yıl pahalıya başlamasına rağmen talep eden vatandaşlar eksik olmuyor. Korona virüs nedeniyle C vitamin deposu olan kış meyveleri oldukça ilgi görüyor. Bu konuda konuşan Özkaya, "Vatandaşlar kış meyvelerine iyi ilgi gösteriyor. Tabi eskiden bir kişi 5 kilo alırken aynı kişi şimdi 2-3 kilo alıyor, ama devamlı alıyor. Çünkü kış meyvelerin çoğu C vitaminin kaynağıdır. C vitamin ise Korona virüse karşı vatandaşların sağlığa fayda ediyor. Çocuk ve yaşlılar için alan oluyor. Fiyatlar yüksek olmasaydı, vatandaşlar daha çok meyve yiyebilirdi" dedi. - ESKİŞEHİR

