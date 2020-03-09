Kış mevsiminin güzelleri gözlemeye girdi
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Adapazarı, Güncel

Kış mevsiminin güzelleri gözlemeye girdi

Ekşi mayalı gözlemeleriyle fark yaratan Gözlemio, kış mevsimine özel hazırladığı pırasalı ve bal kabaklı gözlemeleriyle müşterilerini yeni nesil gözleme deneyimine davet ediyor.

09.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:25
Kış mevsiminin güzelleri gözlemeye girdi

Pırasa ve Bal kabağı ile gözlemede sıra dışı tatlar!

Pırasa ve mozzarella usta şeflerin hazırladığı özel bir karışımla ekşi mayalı hamurun içinde buluşarak, gözleme severlere meşhur pırasalı Arnavut böreğinin yenilikçi bir yorumunu sunuyor. Adapazarı'ndan gelen bal kabakları ile sadece mevsiminde sunulan Bal Kabaklı Gözlemio ise bal kabağı tatlısını sevenlerin yeni favorisi olmaya aday…

Gözlemeyi bin yıllık geleneksel tarifiyle günümüze uyarlayan Gözlemio, çeşitlerini yenilikçi tatlarla zenginleştirmeye devam ediyor. Kış mevsiminin güzelleri pırasa ve bal kabağını özel tarif ve karışımlarla gözlemeye katan marka, gözlemeyle ilgili algıları da değiştiriyor. Pırasalı Gözlemio; mozzarella peyniri ve özel hazırlanan bir karışımla hazırlanarak sıcak servis ediliyor. Bal kabaklı Gözlemio ise Adapazarı'nın meşhur bal kabağını yeni nesil bir lezzete dönüştürüyor. Tatlı kategorisinde yer alan Bal kabaklı Gözlemio, kış aylarının sevilen tatlı Bal kabağı tatlısına da sağlıklı ve farklı bir alternatif sunuyor.

"Gözlemeyi hiç böyle yemediniz"

Tüm gözlemeler, formülü uzun soluklu Ar-Ge çalışmalarıyla şekillenen ekşi mayalı Gözlemio hamuruyla hazırlanıyor ve Gözlemio'nun kendi icadı, patentli ocaklarda pişiriliyor. Sıradan gözlemenin aksine fast food konseptinde hızlı pişen Gözlemio gözlemeleri, 20 farklı çeşidiyle müşterilerle buluşuyor. Mevsime özel tatlar arasında yer alan Bal kabaklı ve Pırasalı Gözlemio'lar nisan ayına kadar menüde kalacak. Baharla birlikte ise yerini taze otlu bahar lezzetlerine bırakacak.

Kaynak: Bültenler

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