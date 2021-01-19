Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı
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Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

19.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:06
Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi yaşamı zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi yaşamı zorlaştırıyor.

Munzur ve Mercan Dağları arasında kurulu, 1500 rakımlı Ovacık'ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 1 metreyi geçtiği ilçenin yüksek rakımlı köylerinde beyaz esaret yaşanıyor.

Araçlar ile tek katlı evlerin kısmen kar altında kaldığı ilçede, yöresel mimariyle inşa edilmiş toprak evlerde yaşayan vatandaşlar, damların çökmemesi için belirli aralıklarla kar küreme çalışması yürütüyor.

Besiciler hayvanların aç kalmaması için çaba gösteriyor

İlçede geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler de çetin kış şartları altında hayvanların bakımı için zorlu mesai yapıyor.

Güne erken saatlerde başlayan besiciler, evlerinden yola çıkararak karlı patikaları aşıp ahırlarına ulaşmaya çalışıyor.

Yaz aylarında ahırlarının yanında istifledikleri ot, yonca ve saman balyalarını metrelerce karın altından çıkaran besiciler, daha sonra bu yem bitkilerini sırtta, el arabasında ya da kızaklarla ahırlarına taşıyıp keçi ve koyun sürüleri ile ineklerine yediriyor.

Kar ve tipi nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığı ilçede, "kar kaplanları" olarak adlandırılan karla mücadele ekipleri de yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri yoğun mesaide

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı 12 kişilik ekip, 10 iş makinesiyle yüksek rakımlı ve dik yamaçlı köy yollarını açık tutmaya çalışıyor.

Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı 6 kişilik ekip de 3 iş makinesiyle, Tunceli-Ovacık ve Hozat-Ovacık ilçeleri arasındaki kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise merkez Pulur, Kandolar ve 94 Mahallesi'ndeki sokakları açık tutabilmek için büyük çaba gösteriyor.

Besici Sinan Kıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Ovacık'a yerleşerek koyun yetiştiriciliği ile ilgilenmeye başladığını söyledi.

Çetin kış şartları altında yaşamlarını sürdürdüklerini ifade eden Kıl, "Kuraklık riskinin ortadan kalkması bizi çok sevindirdi. Şartlar zor ama ne yapalım? Kar kalınlığı 1 metre 20 santimetreye ulaştı. Bizler burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Vaktimizin çoğu hayvanlarla ilgilenmekle geçiyor. Ahırların çatısında biriken karları temizliyoruz. Koyunlar için kar altından ot çıkarıyoruz. Karla mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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