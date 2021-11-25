Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Konusu Ele Alındı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte oluşabilecek yağmur, Kar yağışı, sis, buzlanma, tipi, karayolu ulaşımını olumsuz etkileyecek kış şartlarına karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanarak güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak ve bu doğrultuda kurumlar arası işbirliği sağlanması amacıyla kış mevsimi trafik tedbirlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

25 Kasım 2021 Perşembe günü Valilik Karamanoğlu Mehmetbey Toplantı Salonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında ve ilgili kurum müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda; İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kış mevsimi trafik tedbirlerine ilişkin yapılacak çalışmaları içeren sunumlar yapıldı. Sunumların ardından konuşma yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, toplantının hayırlı olması dileklerinde bulunarak kış mevsiminin getireceği olumsuzluklara göre ilgili kurum ve kuruluşların gereken tedbirleri almalarını, mevcut araç ve gereçlerin bakımlarının yapılarak hazır bir şekilde bulundurulması konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Işık, yaklaşan kış mevsimi ile birlikte il genelinde yaşanabilecek olumsuzlukların yerinde ve zamanında çözüme kavuşturulması ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için ilgili kurumların birbirleriyle sürekli iletişim halinde bulunarak koordinasyonun sağlanması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Toplantı, değerlendirme ve temennilerin ardından sona erdi. Karaman Valiliği/ BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet