Kış Mevsimi Finali'nin öne çıkan oyuncuları: Neramin, Stillnumb ve HolyPhoenix

Finalde gözler bu üç oyuncunun üzerinde olacak

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde bir kış mevsimini daha geride bırakıyoruz. Geçen mevsim de olduğu gibi bu sene de 1907 Fenerbahçe ve fastPay Wildcats şampiyon olup MSI biletini kapmak için mücadele edecek. Daha öncesinde takımların benimsediği oyun sistemi, avantajları ve dezavantajları üzerinde durmuştuk. Ardından analizimizi istatistiklerle desteklemiştik. Şimdi de her iki takımın da fark yaratabilecek oyuncularından bahsedelim.

HolyPhoenix

Wildcats'in şüphesiz ki en tecrübeli ve güvenebileceği oyuncusu HolyPhoenix. Zaten fastPay Wildcats'in onu transfer etmesindeki ana amaç takımın tecrübe eksikliğini kapatmak ve oyun içinde lidere sahip olmaktı. Her ne kadar Holy sezona istediği gibi giriş yapamasa da lig ortalarından itibaren performansını yükselterek en iyi partneri Farfetch ile bir kez daha finale çıkmayı başardı.

Finalde IW'nin elindeki en önemli koz birçok kez şampiyonluğa ulaşmış HolyPhoenix olacak. Henüz daha geçen mevsim kupayı ellerinden alan değerli oyuncunun final tecrübesi takımı bir adım öne taşıyacak. İşler kötü gittiğinde takıma liderlik edecek ve kazanma alışkanlığını takımına aktaracak. Wildcats'in geçen mevsim finalde yaşadığı sorunu bu kez onlar rakiplerine yaşatacak.

HolyPhoenix'in playoff istatistikleri:

KDA: 5.9

Skor katkısı: %82.7

Hasar katkısı: %28.5

Dakika başına minyon: 7.3

Dakika başına hasar: 501

Neramin

1907 Fenerbahçe adına sezonun en büyük kazanımı henüz daha çaylak sezonunu oynayan Neramin oldu. Takımın en tecrübesiz ismi olmasına rağmen en iyi performans sergileyen oyuncusu olması geleceğe dair destekçilerine umut veriyor. Geç oyunda ligin en güvenilir ve en az hata yapan oyuncularından biri olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin oyun sistemi çoğunlukla ona kaynak aktarmak ve taşıyıcı performansına güvenmek oluyor.

Çaylak sezonundaki bir oyuncudan mevsim finalinde masaya yumruğunu vurmasını beklemek haksızlık olabilir. Neramin kendi standardını gösterdiği sürece galibiyet için yeterli olabilir. Neramin'in şuana kadar gördüğümüz en zayıf yönü koridor aşamasında agresif oynayabilen, üstünlük sağlayabilen yönünü görmememiz. Bu yapamadığı anlamına gelmiyor. 1907 Fenerbahçe alt koridorda daha çok eşit götürmek veya çok az hasarla atlatmak amacıyla oynuyor.

Neramin'in playoff istatistikleri:

KDA: 4.8

Skor katkısı: %68.6

Hasar katkısı: %23.2

Dakika başına minyon: 9.7

Dakika başına hasar: 436.2

Stillnumb

Normal sezonda olağanüstü performans göstermese de yarı finalde şampiyon havuzuyla yarattığı farkla dikkatleri üzerine çeken Stillnumb, 1907 Fenerbahçe'nin rakibine karşı avantaj yakalayabileceği noktalardan birini oluşturabilir. Stillnumb'ın yetenek baremi ligin en tepelerinde değil. Fakat orta koridorda metanın gereklerine uygun olarak saldırı gücü odaklı şampiyonlar oynayabilme becerisi ile Serin'e karşı üstünlük sağlayabilir. Klasik kontrol büyücüleri Orianna, Azir, Syndra gibi seçimlere karşı Yone, Irelia, Lucian gibi koridorda rakibini darlayabilen şampiyonlarla fark yaratabilir. Günümüz League of Legends'ında orta koridorda inisiyatifi eline almanın haritanın diğer bölgelerine de birçok olumlu etkisi oluyor. Fenerbahçe elindeki değişik seçimlerle rakibini şaşırtma becerisini kullanarak kendisine galibiyet penceresi oluşturabilir.

Stillnumb'ın playoff istatistikleri:

KDA: 4.3

Skor katkısı: %70.8

Hasar katkısı: %27.9

Dakika başına minyon: 8.4

Dakika başına hasar: 522.1

1907 Fenerbahçe için bu sezon hedefler fazlasıyla aşılmış durumda. fastPay Wildcats ise geçen mevsim yarım bıraktığı işi tamamlayıp kupaya uzanmak istiyor. İki takımın da birbirlerine karşı ne kadar hazırlandığını yarın göreceğiz. Dileriz ki seyir zevki açısından mücadelesine yakışır bir seri izleriz.

Kaynak: Playerbros