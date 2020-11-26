Kış mesaisi başladı, lastikçilerde kuyruk oluştu

Kış mesaisi başladı, lastikçilerde kuyruk oluştu Ordu'nun Fatsa ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala sürücüler, lastikçilerin ve rot balansçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kış mesaisi başladı, lastikçilerde kuyruk oluştu

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala sürücüler, lastikçilerin ve rot balansçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlıyor olması soğuk havanın etkili olması ve yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturdu. Karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri, kar lastiği taktırmak için lastikçilere giderek araçlarına lastiklerini taktırıyor.

Fatsa Özel Sanayi Sitesi esnaflarından Sinan Karakuş, "Kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler bizlerin yanına gelmesi ile bugünlerde yoğunluk yaşanıyor. Ay sonuna kadar sürücülerin kanun gereği taktırması gerekli. Sigorta şirketleri de herhangi bir kaza olduğunda lastik uygulamasına uymazsa karşılığında mağdur kişilere ödeme yapmıyor. Rot ayarı her geçen gün çok daha önemli. Artık her asfalt sıfır ayarında ve lastiklerin uyumlu olması önemli. İş yerlerimizde randevu sistemi ile çalışıyoruz. Yoğun bir iş trafiğimiz var. Günde ortalama 50-60 araç geliyor. Sıra oluyor. Kış lastikleri olmadan vatandaşlarımız çıkmasınlar yola. Lastik havalarına çok dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Sürücüler ise kış lastiklerini taktırarak güvenli bir şekilde yolculuk yapmak istediklerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY