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Kış manzaraları kartpostal görüntüler ortaya çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Kış manzaraları kartpostal görüntüler ortaya çıkardı Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından oluşun kış görüntüleri adeta görenleri hayran bıraktı.

KARS (İHA) - Kış manzaraları kartpostal görüntüler ortaya çıkardı

KARS - Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından oluşun kış görüntüleri adeta görenleri hayran bıraktı.

Her tarafın beyaza büründüğü Kars'ın yüksek kesimlerinde su değirmeni ağaçlar ve ikiz dağların gökyüzünün mavisiyle bütünleşmesi kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta bu yıl kış özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kent merkezine yağan kar kısa sürede erirken, Merkez Dikme, Mezra ve Çerme köylerinin tamamen beyaza bürünmesiyle birlikte görsel şölen sunuyor.

Doğu Ekspresi'nin güzergahında bulunan Dikme Köyü mevkiindeki Demir Köprü, Kars Çayı ve Su değirmeni beyazla birlikte güzel görüntüler oluştururken, Mezara Köyü'nde hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için Kars Çayı'na getirilmesi ile hayvanların suya yansıma kameralara yansıdı.

Kars'ta ortaya çıkan ve seyrine doyum olmayan kış manzaraları havadan görüntülendi. Beyazla bütünleşen mavi gökyüzü kente karın ne kadar yakıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kış manzaraları kartpostal görüntüler ortaya çıkardı

Kış manzaraları kartpostal görüntüler ortaya çıkardı

Kış manzaraları kartpostal görüntüler ortaya çıkardı

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