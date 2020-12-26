Kış lastiğine rağbet yok
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Kış lastiğine rağbet yok

26.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:55

Kış lastiğine rağbet yok Konya'da son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kış lastiği satışlarını durma noktasına getirdi.

Kış lastiğine rağbet yok

KONYA - Konya'da son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kış lastiği satışlarını durma noktasına getirdi.

Korona virüs salgınının hızla yayılması sonrası alınan tedbirler kapsamında seyahat kısıtlamalarıyla araç kullanımının azalması lastik satışlarını etkiledi. Kış lastiği satarak işlerin açılmasını bekleyen lastikçi esnafı ise bu kez mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları nedeniyle umduğunu bulamadı. Konya'da Aralık ayında 14 dereceyi gören sıcaklıklar nedeniyle kış lastiği satışları neredeyse durdu.

"İşlerin açılacağından da pek umudumuz yok"

Lastikçi Mehmet İnanır, Pandemi şartları ve iklime göre geçen seneyi aradıklarını söyledi. 2020 yılının geçen seneye göre durgun olduğunu kaydeden Mehmet İnanır, "Yapılacak bir şey yok. Sebeplerinden birincisi pandemi, sokağa çıkma yasağı etkiliyor ister istemez. İkincisi de hava şartları, bahar günleri gibi güneşli gidiyor. Halk sokağa çıkamayınca, hava şartları da iyi olduğu için işlerimiz durgun gidiyor. Kış lastiği olarak halkımız bilinçli değil. Bilgili olmamasının da etkisi var. Bunlar bir araya geldiği zaman büyük bir etken oluyor. İşlerin açılacağından da pek umudumuz yok. İklim şartları böyle giderse, pandemi de böyle devam ederse biraz karamsarız. Ama yine de Müslüman karamsar olmaz. Cenab-ı Allah kısmetimizi verecek diye umudumuz var" dedi.

Kış lastiğine rağbet yok
Kış lastiğine rağbet yok
Kış lastiğine rağbet yok
Kış lastiğine rağbet yok
Kış lastiğine rağbet yok
Kış lastiğine rağbet yok
Kış lastiğine rağbet yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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