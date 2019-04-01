Kış Lastiği Zorunluluğu Sona Erdi

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için aralık ayında başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Zira kış lastiği can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için oldukça önem taşıyor. Aralık ayının başında uygulamaya giren kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan itibarıyla artık sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA