Kış lastiği uygulaması
Haberler » Güncel » Kış lastiği uygulaması - Haber

Kış lastiği uygulaması

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.

01.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:16
Kış lastiği uygulaması

'nin ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.

İlçe girişinde giriş kontrol noktasında denetim yapan ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kış lastiği uygulaması
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et