Kış Lastiği Uygulaması

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına başlandı.

İş yeri sahibi Arif Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibariyle başladığını söyledi.

Araçlara kış lastiği takma işleminin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Sezgin, "Kış lastikleri yaz lastiklerine göre artı 7 derecenin altında sertleşme yapmaz. Soğuk hava şartlarında kuru asfalt, kar ve buzda tutunmayı artırır. Yaz lastikleri ise artı 7 derecenin altında sertleştiği için kış mevsiminde kış lastiği kullanımı daha uygun oluyor. İnsanlar kışın nasıl bot giyiyorsa arabalarında kışlık lastikleri olmalıdır." dedi.