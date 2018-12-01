Kış Lastiği Uygulaması
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına başlandı.
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına başlandı.
İş yeri sahibi Arif Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibariyle başladığını söyledi.
Araçlara kış lastiği takma işleminin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Sezgin, "Kış lastikleri yaz lastiklerine göre artı 7 derecenin altında sertleşme yapmaz. Soğuk hava şartlarında kuru asfalt, kar ve buzda tutunmayı artırır. Yaz lastikleri ise artı 7 derecenin altında sertleştiği için kış mevsiminde kış lastiği kullanımı daha uygun oluyor. İnsanlar kışın nasıl bot giyiyorsa arabalarında kışlık lastikleri olmalıdır." dedi.