Kış lastiği takmayan ticari araçlara ceza uygulandı

09.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:23

Kütahya'nın Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 30 araçta yapılan kış lastiği kontrollerinde, toplam 5 bin 238 TL para cezası kesildi.



1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında ticari araçlarda takılması zorunlu olan kış lastiği uygulaması kapsamında, Kütahya –Simav karayolu üzerindeki Gökçeler kavşağında trafik ekiplerince denetimler yapıldı. 30 ticari araçtan, kurallara uygun kış lastiği kullanmayan araç sürücülerine toplam 5 bin 238 TL idari para cezası uygulandı.



Araç sürücüsü Ümit Kandemir (30) "Can ve mal sağlığı için kış lastiğini tavsiye ediyoruz. Kış lastiği uygulaması başladığında biz de kurallara uyuyoruz. Mal ve can güvenliği için bütün sürücüler kış lastiklerini taksınlar" dedi.



Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, aracının ön tekerlerine kış lastiği takmayan ticari araç sürücüsü Mehmet Özdoğan'a 776 TL ceza-i işlem uygulandı. Özdoğan, herkesin kar lastiği taktırması gerektiğini ifade etti.



Kış öncesinde lastiklerini takıp, hazırlıklarını tamamladığını söyleyen ticari araç sürücüsü Resul Üner (33) " Hepimizin can güveliği için gerekli kuralları uyguluyorum. Yalnızca kendimizi değil karşımızdakini de düşünelim, canlar yanmasın. Hepimizin yol güvenliği için kurallara uymamız gerekiyor" diye konuştu. Kurallara uyan sürücü Resul Üner'e, trafik ekipleri tarafından teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA