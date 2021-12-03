Kış lastiği takmayan cezayı yedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kış lastiği takmayan cezayı yedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kış lastiği takmayan cezayı yedi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları kar lastiği denetiminde 3 sürücüye 2 bin 538 lira cezai işlem uygulamadı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları Kar lastiği denetiminde 3 sürücüye 2 bin 538 lira cezai işlem uygulamadı.

Düzce İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Yığılca ve Akçakoca yolunda kış lastiği denetimi yaptı. Düzce - Yığılca yolu ve Düzce - Akçakoca Karayolunda yapılan uygulamada kış lastiği takmayan 3 sürücüye 2 bin 538 lira cezai işlem yapıldı. - DÜZCE

Kış lastiği takmayan cezayı yedi

Kış lastiği takmayan cezayı yedi

Kış lastiği takmayan cezayı yedi

Vicdansızlığın böylesi görülmedi! İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı

Vicdansızlığın böylesi görülmedi! İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı

 Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Ağrı, Kars ve Erzurum'da "Eren Kış-10 Operasyonu" başlatıldı

 Geçen ay suçüstü yakalanan baba oğulun evine yine baskın! Zemin katı depoya çevirmişler, tek tırnaklı hayvan kesiyorlar

Geçen ay suçüstü yakalanan baba oğulun evine yine baskın! Zemin katı depoya çevirmişler, tek tırnaklı hayvan kesiyorlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title