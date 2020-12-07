Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması
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Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması

07.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:23
Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin yaptığı denetimde kış lastiği takmadığı tespit edilen minibüs şoförü pandemi nedeniyle fazla çalışamadığını ve lastik alacak maddi imkanı olmadığını öne sürdü.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin yaptığı denetimde kış lastiği takmadığı tespit edilen minibüs şoförü pandemi nedeniyle fazla çalışamadığını ve lastik alacak maddi imkanı olmadığını öne sürdü. Sürücüye 776 lira ceza uygulandı.

1 Aralık itibariyle yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği takmasının zorunlu olması nedeniyle Trafik Bölge Müdürlüğü ekipleri Göksun-Kahramanmaraş kara yolunda denetim yaptı. Dronun da kullanıldığı denetimlerde yolcu otobüsleri, minibüsler, TIR, kamyon ve taksiler durdurularak hem lastiklerin kış lastiği olup olmadığını hem de lastiklerin diş derinliği kontrol edildi. Durdurulan bir minibüste kış lastiği olmadığı tespit edildi. Trafik polisi, sürücüye, yolcu taşıdığını bu nedenle kuralları uyması ve kış lastiği takması gerektiğini söyledi. Sürücü ise, "Biliyorum ama pandemi nedeniyle doğru düzgün çalışamıyoruz, kazancımız belli. Lastiği alacak imkanımız yok" dedi. Sürücüye 776 lira ceza yazıldı.Trafik ekipleri, denetimlerin bundan sonra daha da artarak devam edeceğini, kış lastiği taktırmayan, kış lastiği olup da diş derinliği standardın altında olan araçların sürücülerine 776 lira trafik cezası yazılacağını belirtti. 


Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması
Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması
Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması
Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması
Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması
Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması
Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması
Kış lastiği takmadığı için ceza yazılan minibüs şoföründen 'salgın' savunması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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