Kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması hangi araçlara zorunlu?

27.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:22

Kış lastiği cezası 2019 ne kadar oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği her yıl Aralık ayında kış lastiği uygulamasına geçiliyor. Sürücülere, zorunlu kış lastiği uygulamasında ilk etapta para cezası verilirken, ikinci defa denetime yakalanan araçların trafikten men edilmesi söz konusu. Kış lastiği özellikleri neler? Kış lastiği fiyatları, türleri ve kış lastiği uygulaması tarihleri 2019…

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vatandaş, kış aylarının gelmesiyle birlikte kış lastiği 2019 yılında ne zaman takılacak araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre 2019 yılında kış lastiği uygulaması, Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda 1 Aralık itibariyle zorunlu olacak.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Aralık tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının, 1 Nisan 2020 tarihinde sona ereceği öğrenildi.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki şahsi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm araçlarda kış lastiği kullanımı öneriliyor. Böylelikle kış şartlarında oluşabilecek kazalar veya mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARA MECBURİ?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğu hakkında verilen bilgilere göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

DENETİMİ KİM YAPACAK?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu olacak. Yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebilecek. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yerine getirilecek.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 60 ile 100 lira arasında değişiyor.

300 çeşit lastik bulunuyor ve otomobil grubu binek lastikleri fiyaları 250 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Çok büyük, performanslı otomobil lastiklerinin fiyatları diğerlerine oranla en yüksek fiyata sahiptir. Fakat genel olarak fiyatlar ortalama 300 lira civarında bulunuyor. En çok kullanılan ölçü 205-55-16 şeklinde. Binek araçlar için 4 lastiğin değişim ücreti 60 ila 100 lira arasında. Nitelikli kış lastiğinin fiyatı ebata göre değişiyor ama normal fiyat aralığı 300 lira ile 1500-2000 lira arasında değişir daha ucuza kaçayım derken yanlış lastik almayın" uyarısında da bulundu

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan ticari araç sürücülerine 625 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 tarihinde de yeniden değerlendirilecek. Kış lastiği taktırmadan tekrar trafiğe çıkan sürücünün aracı ise kanun gereğince trafikten men edilecek.

KIŞ LASTİĞİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Kış lastiklerini diğer lastiklerden ayıran en temel özellikler; sırt kauçuğu, diş derinliği, sırt desenleri ve keskin uçlardır. Aşırı soğuk havalarda, kış lastiklerinin sırtında kullanılan kauçuk bileşimleri esnekliklerini koruyacak şekilde dizayn edilerek lastiğin yol tutuş gücünü arttırır.

Dişlerinin daha derin olması ve kendilerine özgü desenlere sahip olmaları belirleyici özelliklerindendir. Dişlerin daha derin olması, karın lastikte birikmesini engeller ve karda daha iyi çekiş sağlar. Kış lastiklerinin sırt desenleri ise kar, sulu kar ve suyu dışarı atacak şekilde dizayn edilmiştir. Daha fazla keskin uç ve girinti yoğunluğuna sahip olan kış lastiklerinin üstlerinde buzda çekiş sağlayan binlerce küçük yarık bulunur.