Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne ceza - Haberler
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Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne ceza

Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te polisler yaptıkları trafik denetlemesinde kış lastiği kullanmayan 58 kamyon ve otobüs sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polisler yaptıkları trafik denetlemesinde kış lastiği kullanmayan 58 kamyon ve otobüs sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kamyon ve otobüslerde kış lastiğinin kullanılıp, kullanılmadığını denetleyen ekipler, 1345 aracın lastiğini kontrol etti. Denetimlerde

Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne ceza

Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne ceza

Kış lastiği kullanmayan 58 araç sürücüsüne ceza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Trafik Denetleme, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Haber

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