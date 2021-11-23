Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Duyuru

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili DuyuruUlaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanlığı'nca hazırlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 01. 04. 2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 5'inci maddesinde "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yıl 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiş, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklık dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir. ve gerekli duyurular yapılır" hükmü bulunmaktadır. Trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilimizle ilgili ortalama sıcaklık verileri göz önüne alındığında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilimizde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlara 01 Aralık 2021 - 01 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği zorunluluğu getirilmiştir.

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